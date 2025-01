J Balvin habló de secuestro que vivió en Estados Unidos: "Fue mi primer ataque de ansiedad"

J Balvin es uno de los cantantes urbanos colombianos con más reconocimiento a nivel internacional; sin embargo, el artista en varias ocasiones ha revelado que el éxito de su carrera profesional no lo ha alejado de enfrentar problemas de salud mental. En una reciente entrevista, Balvin recordó cómo fue uno de sus primeros ataques de ansiedad y el grave motivo que lo provocó.

J Balvin recordó episodio difícil en Estados Unidos

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, es el más reciente invitado al podcast Los hombres sí lloran del actor Juan Pablo Raba, en el que se habla sobre la salud mental de los hombres. Debido a su enfrentamiento público a la ansiedad y la depresión, el cantante compartió en este espacio sus consejos y momentos más difíciles.

Entre ellos, sorprendió que el cantante hablara de una situación que vivió cuando apenas tenía 17 años y vivía en Estados Unidos. Balvin llegó a Oklahoma para realizar un intercambio estudiantil, una gran oportunidad para mejorar su inglés; sin embargo esa experiencia marcó su salud mental para siempre al vivir un secuestro.

El paisa relató que en un principio fue acogido en la casa de la rectora del colegio al que iba a asistir, algo que agradeció, pero con el tiempo empezó a notar cosas extrañas. "Yo no sé a esa señora qué le dio y me dijo: ‘Si usted habla por Messenger con su gente en español, usted se va a olvidar el inglés, entonces no puede volver a utilizar internet’".

Aunque eso le pareció raro, Balvin no prestó mucha atención hasta que notó que poco a poco la persona lo aisló completamente de su círculo en Colombia. Los primeros meses su familia lo llamaba al lugar una vez por semana para saber cómo estaba, pero con el tiempo las llamadas ya no eran tan frecuentes y, de un momento a otro, pasó dos meses sin saber de su familia.

La situación empeoró cuando, en medio de la preocupación por sus padres, J Balvin decide regresar a Colombia, pero se da cuenta de que su pasaporte ya no está en su maleta. Decidió hacerle la observación a la mujer de su documento perdido y se sorprendió cuando esta le reveló que ella lo tenía y no pensaba devolvérselo.

J Balvin cierra el año 2024 con importantes logros internacionales - Foto: @jbalvin

¿Cómo se salvó J Balvin de secuestro en Estados Unidos?

"Ya que me acuerdo, fue mi primer ataque de ansiedad y depresión, pero yo no sabía qué era eso. Hasta muchos años después. Entonces, todo el tiempo con esos pensamientos y esas sensaciones tan horribles (...) ahí se me explotó más esa ansiedad y esa despersonalización", recordó el cantante.

Balvin señaló que buscó ayuda de las autoridades locales, pero esta persona era muy amiga del sheriff de la zona, por lo que no logró hacer nada. Finalmente, logró recuperar su pasaporte y escaparse de la casa con ayuda de un amigo con el que vivió por un tiempo y que le ayudó a recuperar la comunicación con su familia. "Llamé a mi papá, me escucharon y empezaron a llorar. Le dije: 'Papá, estoy secuestrado, me voy a escapar'".

Tras este difícil momento, José no regresó a Colombia, sino que decidió buscar nuevos rumbos en otra ciudad del país norteamericano. "Entonces, Nueva York fue la ciudad que me sacó de un momento muy difícil y me hizo soñar y decir que sí se puede", aseguró.