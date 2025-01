J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación cuando él sufrió de depresión: "Me alejé"

J Balvin habló sin filtro sobre los mejores y peores momentos que ha atravesado en medio de su lucha con problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. En una reciente charla con el actor Juan Pablo Raba, en el podcast 'Los hombres sí lloran', el cantante colombiano también confesó que estos temas afectaron su relación amorosa.

¿Por qué se separaron J Balvin y Valentina Ferrer?

El colombiano y la argentina se han consolidado como una de las parejas más estables de la farándula internacional, pero él contó que su enfrentamiento con la depresión llegó a alejarlos tanto que en un momento decidieron tomar caminos separados.

Balvin explicó que la depresión llegó a su vida en uno de los momentos menos esperados, cuando su carrera había logrado un gran éxito internacional. Incluso detalló que había padecido esto mucho antes, pero solo en ese entonces lo pudo identificar con ayuda de profesionales.

"Para el que no sabe qué es una depresión química, no hay nada que lo saque de eso a menos de que tenga una pastilla. ¡No hay nada! Nada tiene sabor, nada tiene color, nada tiene sentido y no es ser desagradecido, es un desbalance químico", aseguró.

José aseguró que ese desbalance químico, sumado a la presión que se autoimponía por ser el mejor, lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la modelo. "Terminé con Valentina en un momento. Y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba", recordó.

Contó también que esa no era la primera vez que terminaba una relación amorosa por no estar bien con sus emociones. "Parece, aunque ya no, que todo empezaba desde una parte muy emocional. La presión del trabajo y un desamor por parte mía, pues normalmente siempre ha sido por mí. Entonces también era echarse la culpa: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué soy tan malo?’".

Aunque con ayuda de profesionales J Balvin logró superar este impase y recuperar su relación con Valentina Ferrer, un nuevo problema surgió cuando se enteraron que estaban esperando a su primer hijo. Según el artista paisa, la noticia del embarazo le causó una vez más ansiedad y temor por el futuro. "En vez de acercarme a ella, me alejé, no podía con esa realidad".

Afortunadamente, con las herramientas correctas, también logró salir a flote de esa situación y continuar con la modelo argentina, con quien lleva una relación de siete años. La llegada de Río a su vida terminó siendo motivo de "felicidad y calma", reveló.