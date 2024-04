Jessi Uribe sale en defensa de Paola Jara luego de que la llamaran "vieja"

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más populares de la farándula nacional y están próximos a cumplir dos años de casados. Para demostrar su amor, el artista popular publicó un video defendiendo a su esposa de los comentarios malintencionados que ha recibido últimamente.

Paola Jara se mostró en sus redes sociales bastante molesta por las personas que la han estado llamando "vieja". La artista pidió respeto a los internautas y los invitó a reflexionar sobre la inexistente "belleza" o "juventud eterna".

Por su parte, Jessi Uribe no dejó sola a la cantante en esta situación y en sus redes sociales también reclamó que se respete a su esposa. A través de sus historias de Instagram, el artista presumió el cuerpo de su pareja, demostrando que, a sus 40 años, conserva una esbelta figura.

"Para los que dicen que está viejita, muestre a ver ese vejestorio", le dice Jessi Uribe a Paola Jara mientras le da una nalgada. La cantante reacciona con risas e intenta devolverle el gesto, pero él sale de la habitación antes de que ella lo alcance.

Paola Jara, a sus 40 años, presume su belleza natural a quienes le dicen "vieja"

La cantante Paola Jara señaló que en sus recientes publicaciones en redes sociales ha estado recibiendo mensajes de personas que le dicen que se ve mayor y que se le notan las arrugas. Por eso, la cantante decidió mostrarse al natural en sus historias.

"Por aquí sin filtro y sin maquillaje, pa que me sigan viendo así de viejita. Que se me notan los 40, que perdí la gracia porque me envejecí. Yo quisiera saber quiénes son los que van a durar jóvenes eternos y no les van a salir arrugas. El que tenga el secreto, que me lo diga", señaló la cantante de música popular.