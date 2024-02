Jessi Uribe reconoció que le revisa el celular a Paola Jara: "Sí, soy celoso"

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más populares en la farándula colombiana. Los cantantes no se escapan de los conflictos o problemas dentro de la relación y, recientemente, fue el intérprete de 'Dulce pecado' el que reveló lo que sucede dentro de su matrimonio y que podría ser no muy bien visto por otras personas.



En una entrevista con la periodista española Eva Rey, Jessi Uribe confesó que es un hombre celoso, pero no controlador; sin embargo, suele revisar el celular de su pareja. Esta es una acción que normalmente es considerada como tóxica dentro de las relaciones, pero el cantante bromeó sobre el tema.

"Pao no es celosa, yo soy el celoso, soy muy inseguro", reconoció el artista popular. Ante la confesión del cantante, la periodista cuestionó cómo hace para manejar los celos dentro de la relación, teniendo en cuenta que ambos son personas públicas y, en ocasiones, se encuentran con fanáticos muy interesados en ellos.

Jessi Uribe aclaró que "sí, soy celoso, pero tampoco enfermo, yo no la controlo, pero le reviso el celular". Eso sí, señaló que esta es una acción que también realiza Paola Jara, "aunque ella diga que no".



El intérprete de 'Matemos las ganas' resaltó que, aunque los dos se revisan el celular, "yo no he encontrado nada ni ella tampoco". Pero agregó que en ocasiones sí deben lidiar con fanáticos un poco pasados con ellos, un tema por el que más sufre Paola Jara.

Uribe afirmó que es cierto cuando Paola Jara dice que en sus conciertos algunas mujeres le lanzan brasieres al escenario y lo tocan. "A mí no me da rabia, no me han dado besos en la boca, algún piquito robado y ya", aseguró el artista y resaltó que en su caso, siente que los fanáticos de su esposa son mas respetuosos con ella.

El cantante también habló sobre la posibilidad de tener hijos con Paola Jara, quien en su entrevista con la misma periodista señaló que el 2024 podría ser el año en el que tengan su hijo. Jessi Uribe señaló que, aunque ya es padre de cuatro pequeños "yo sí quiero tener un bebé con Pao, pero es más decisión de ella".