Jhonny Rivera habló de Epa Colombia y anunció su apoyo para cuando salga de prisión: "No lo merecía"

La situación de Epa Colombia , quien fue capturada en enero de este año y condenada a cinco años y dos meses de prisión, ha dado mucho de qué hablar entre los ciudadanos del común y los famosos que la conocieron. Recientemente, el cantante popular Jhonny Rivera dio su opinión sobre lo que está viviendo la famosa empresaria y aseguró que espera que todo termine siendo positivo para la vida de la bogotana.

Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa Colombia, cumple con su condena en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, y aunque se ha intentado en varias ocasiones que la mujer sea beneficiada con la medida de casa por cárcel, se le ha negado esta posibilidad en varias oportunidades . Ante las nuevas noticias sobre la estadía de la mujer en el centro penitenciario, el cantante reveló lo que piensa al respecto de esta situación.

¿Qué piensa Jhonny Rivera sobre lo que pasa con Epa Colombia?

"Tuve la oportunidad de conocerla y, aunque no me gusta mucho hablar del tema, sí tengo mi punto de vista y es que la verdad siento que ella no merecía todo esto que le está pasando", expresó el cantante Jhonny Rivera sobre Epa Colombia en medio de la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, en diálogo con la revista Semana.

Foto: Noticias Caracol

El cantante de música popular expresó que, desde su punto de vista, Epa Colombia se ha resarcido de su error no solo económicamente, sino también socialmente. "Ella ha generado empleo y, como cualquier persona que se equivoca, ha pedido perdón y ha tratado de resarcir ese error. Pienso que es un poco injusto, pero bueno esa la justicia".

Publicidad

Finalmente, Jhonny Rivera resaltó que espera que todo lo que está atravesando la también influenciadora termine siendo positivo para ella, incluso logrando que más personas quieran apoyarla cuando salga de prisión. "Yo creo que esto va a tener un final feliz porque algo va a pasar positivo y cuando salga de la cárcel la vamos a amar el doble", concluyó el artista de 51 años.

¿Por qué Epa Colombia está en prisión?

Cabe recordar que la condena contra Epa Colombia se dio por los hechos que ella protagonizó en el estallido social en 2019, cuando fue a una estación de TransMilenio y dañó una de las puertas y una de las máquinas para recargar la tarjeta. Los cargos por los que la justicia condenó a la empresaria fueron: instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Publicidad

Karol Samantha y Epa Colombia son las mamás de Daphne Samara - Foto: @karol_samanthaoficial

Aunque la defensa de la mujer impuso una tutela para solicitar que fuera beneficiada con casa por cárcel, la Corte Suprema de Justicia negó esta petición. La Corte indicó que no habían pruebas de que las decisiones judiciales que fueron impugnadas constituían vías de hecho. Incluso, esta entidad evocó el momento en el que Daneidy Barrera aceptó cargos de manera voluntaria, incluido el relativo a instigación a delinquir con fines terroristas, un delito que, de ser aceptado o demostrado, bloquea la oportunidad de que quienes lo cometan puedan acceder al beneficio de casa por cárcel.

En lo que respecta a la presunta vulneración de los derechos de la hija de Barrera que también se expone en la tutela presentada por la defensa, la Corte no aceptó que se estuvieran violando las garantías de la menor de Epa Colombia, pues la normativa jurídica establece que las madres que se encuentran recluidas en cárceles pueden convivir con sus hijos teniendo la respectiva vigilancia y acompañamientos respectivos.

Adicionalmente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta acción de tutela no podía ser usada para reabrir debates que le competen al proceso penal ni para oponerse a decisiones judiciales previamente emitidas, otro argumento usado para ratificar esta condena.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co