Así reaccionó Jhonny Rivera al saber cuánto cuesta un billete firmado por él

Son muchos los objetos simples que cobran gran valor por haber pertenecido o son firmados por un famoso. Recientemente, el cantante colombiano Jhonny Rivera conoció la historia de un influenciador al que hace años él le firmó un billete de $1.000 y lo que pasó después con este preciado objeto. ¿Qué logró conseguir gracias a tener un billete firmado por el famoso?

¿Cuánto vale un billete firmado por Jhonny Rivera?

En medio de una entrevista en Los Impresentables de la emisora Los 40 Principales, uno de los locutores le confesó a Jhonny Rivera que hace varios años él le firmó un billete de $1.000 en medio de una presentación que hizo en su pueblo. "¿Don Jhonny me va a firmar un billete de dos mil?", le preguntó Felipe Flórez al cantante y, aunque el famoso aceptó, preguntó el motivo para pedir que le autografiara específicamente un billete.

El locutor detalló que hace varios años Rivera se presentó en su pueblo natal y él le pidió un autógrafo, en ese entonces, en un billete de $1.000 porque quería guardar ese recuerdo. "Resulta que don Jhonny Rivera fue a cantar a Sonsón, Antioquia. Yo estaba muy chiquito, entonces yo salí corriendo y me fui para el lado del escenario y lo que tenía era un billete de mil pesos, lo que pasa es que ya no hay, y le entregué el billete a don Jhonny, y don Jhonny me lo firma".

El joven detalló que salió del evento muy contento con el autógrafo del cantante, quien efectivamente escribió su nombre en el billete que ya no está en circulación en el país. El plan de Flórez, gran admirador del intérprete de 'Soy soltero', era guardar el billete como un objeto preciado y tenerlo siempre con él para presumir su historia; sin embargo, en el transcurso de ese días los eventos lo llevaron a perder el autógrafo.

Según el locutor, él siguió en las fiestas del pueblo con amigos y familiares hasta que "eran como las 2:00 de la mañana y la fiesta estaba muy buena", entonces decidió ir a la tienda por más aguardiente. "Le dije al señor: ‘¿Cucho, qué vale una mediecita?’ y me dice: ‘Vale 20.000’. Yo me mandé la mano al bolsillo del pantalón y tenía el billete de mil firmado y tenía 10.000 pesos más".

Flórez aseguró que en el momento tuvo que tomar una decisión muy difícil, guardar el billete firmado por Jhonny Rivera u ofrecerlo al tendero a cambio de media de aguardiente. "Yo dije: 'Uy, don Jhonny discúlpeme'. ¿Sabe qué? Jesús, María y José. Le dije al cucho: 'Mano, tengo un billete con la firma de Jhonny Rivera usted me dirá'". Efectivamente, el tendero aceptó darle la media de aguardiente a cambio del billete de $1.000 firmado por el cantante.

Al escuchar la historia, Jhonny Rivera empezó a reírse por la situación y firmó el billete de $2.000 que le dio ahora el locutor. Por su parte, Flórez resaltó que eso no fue todo en su historia, pues el billete se convirtió en todo un acontecimiento para el tendero del pueblo, quien todavía tiene el objeto firmado por el cantante enmarcado y visible en su tienda. El artista, por su parte, concluyó con broche de oro señalando que ahora con un billete de mayor denominación firmado por él, "ahora ya le dan una garrafa".

