Joe Manganiello se va contra Sofía Vergara y revela verdadera razón de su divorcio

Tras un año del anuncio del divorcio entre Joe Manganiello y Sofía Vergara, el actor decidió finalmente dar su versión sobre la separación. Para sorpresa de muchos, sus palabras no coincidieron con las razones que dio la colombiana anteriormente.

>> Lea también: Sofía Vergara: estos son los hombres que le han robado el corazón en sus 52 años de vida

¿Por qué Joe Manganiello se separó de Sofía Vergara? No tuvo que ver con los hijos

Por primera vez, Joe Manganiello decidió hablar sobre su divorcio de Sofía Vergara. En sus declaraciones a la revista Men's Journal el actor dio su versión de los hechos y desmintió las declaraciones de la colombiana, que señalaban que tenían diferencias porque él quería tener hijos y ella no.

"Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto", empezó diciendo Manganiello a la revista. De manera contundente, el actor de Magic Mike señaló que nunca puso como condición en su relación con Sofía Vergara que quisiera tener hijos.

Publicidad

Joe Manganiello aclaró que "intentamos tener una familia durante el primer año y medio"; sin embargo, como esto no pasó "le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice".

Insistió en que le disgustó la imagen que se transmitió de él: "Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Yo nunca fui así".

Publicidad

Finalmente, el exesposo de Sofía Vergara explicó que el motivo de su separación se dio porque "dos personas se distanciaron y a veces eso sucede".

¿Qué había dicho Sofía Vergara sobre su separación de Joe Manganiello?

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí", reveló la actriz colombiana en una entrevista con El País hace algunos meses.

>> Le puede interesar: Sofía Vergara sufre dolorosa pérdida: "Mi vida nunca será la misma sin ti"