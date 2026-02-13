Paprika: anime clásico de hace 20 años llega a salas de cine de Colombia

El cine de animación japonés ha entregado obras que trascienden el dibujo para convertirse en tratados filosóficos y visuales sobre la condición humana. Uno de los nombres que brilla con luz propia en este panteón es el de Satoshi Kon, un cineasta que, a pesar de su prematura partida, dejó un legado que sigue desafiando las leyes de la lógica y la narrativa.

Para los amantes del séptimo arte en Colombia, el 2026 llega con una noticia extraordinaria que es el regreso a la gran pantalla de su obra cumbre, ‘Paprika’ (パプリカ), como parte de un especial dedicado a este legendario director.



¿Cuándo y dónde se podrá ver?

Tras el exitoso paso por las salas del thriller psicológico 'Perfect Blue', la distribuidora continúa rindiendo homenaje a Kon con el reestreno de ‘Paprika’. Los espectadores colombianos tienen la oportunidad de vivir esta experiencia sensorial desde el pasado 12 de febrero, exclusivamente en salas de cine.

La película se presentará en su formato original de 90 minutos y estará disponible tanto en su idioma original con subtítulos como doblada al español, permitiendo que diversas audiencias accedan a esta pieza fundamental del anime contemporáneo. Este reestreno no es casualidad; se enmarca en la celebración del aniversario número 20 de la cinta, reafirmándola como un clásico imprescindible que merece ser apreciado en la majestuosidad de la pantalla grande.



¿De qué se trata ‘Paprika’?

Basada en la novela homónima del autor Yasutaka Tsutsui, la historia nos introduce a un mundo donde la frontera entre la vigilia y el sueño es peligrosamente delgada. La protagonista es Atsuko Chiba, una psicoterapeuta brillante, fría y extremadamente racional. Sin embargo, Chiba guarda un secreto: posee un alter ego conocido como ‘Paprika’.



A diferencia de la seriedad de Atsuko, Paprika es una joven vivaz y alegre que tiene la habilidad única de ingresar a los sueños de las personas. Su propósito es explorar el subconsciente de sus pacientes para ayudarlos a sanar traumas y bloqueos desde adentro. El conflicto estalla cuando un dispositivo experimental, diseñado para permitir a los terapeutas esta intrusión onírica, es robado.



Sin el control adecuado, el dispositivo provoca que el caos se desate porque el mundo de los sueños comienza a mezclarse con la realidad, amenazando con colapsar el orden social y mental. Es aquí donde Paprika debe intervenir en una carrera contra el tiempo para detener esta alteración y restaurar el equilibrio entre lo real y lo imaginario.

Desde su debut en el Festival de Cine de Venecia en 2006, ‘Paprika’ fue catalogada como una obra “hipnótica y desconcertante”. La película revolucionó la forma de contar historias en el cine, utilizando la animación para crear transiciones imposibles y un despliegue visual que captura la naturaleza errática del subconsciente. Es considerada una obra fundamental tanto del thriller psicológico como de la ciencia ficción.

La crítica y los estudiosos del cine han señalado reiteradamente las similitudes visuales, conceptuales y narrativas con la película 'El Origen' (Inception, 2010) de Christopher Nolan. Aunque el director británico no ha reconocido una influencia directa, para muchos, el origen de las ideas de Nolan se encuentra en el trabajo de Kon.

