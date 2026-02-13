Show de Bad Bunny en el Super Bowl aumentó ganas de aprender español en Estados Unidos

La presentación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl sigue dejando importantes resultados. Más allá del importante mensaje que dejó el puertorriqueño y las millones de personas que se conectaron para verlo en vivo, hay otro factor que ha llamado la atención sobre los resultados que dejó el espectáculo entre los habitantes de los Estados Unidos.



Aumentaron búsquedas para aprender español en Estados Unidos

Según un estudio de la plataforma Preply, el show de Bad Bunny en el Super Bowl tuvo un impacto inmediato en las búsquedas de "aprender español" en Estados Unidos. Tras la presentación del puertorriqueño se vio un aumento del 178% de esta búsqueda en específico y, desde entonces, hay picos de más de 63 mil búsquedas diarias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De esta manera se puede inferir que el show de entretiempo no solo sirvió para levantar las banderas de la población latina en Estados Unidos, sino que también despertó un interés en la población estadounidense por aprender español. De hecho, antes del inicio de la presentación del cantante ya se había registrado un aumento de la búsqueda en un 89%, pero sin duda después del espectáculo el interés creció.

Bad Bunny no solo habría logrado con su show, visto por más de 135 millones de personas, defender y promover la cultura latinoamericana en territorio estadounidense, sino que parece que también motivó a los angloparlantes a estudiar español. El estudio detalló que, antes del Super Bowl, las búsquedas de "aprender español" en Estados Unidos eran de unas 62 mil personas al mes, pero que el día del evento la cifra fue de unas 43 mil.



Con estos datos, se estima que más de 700 mil estadounidenses podrían haber iniciado una exploración de recursos para aprender español, todo esto ligado a un mismo evento cultural: el show de Bad Bunny en el Super Bowl.



El interés por la cultura latina

Pero el show de Bad Bunny, el cual fue apodado en redes como el 'Benitobowl', no solo despertó un interés en los estadounidenses por entender su idioma, sino también por algunos objetos y tradiciones latinas que se vieron en el escenario. Durante el espectáculo en el estadio se vieron campos de caña de azúcar, mesas de dominó, instrumentos tradicionales puertorriqueños y escenas de la vida cotidiana.



Además de "aprender español", otra importante búsqueda que aumentó fue "letras de Bad Bunny en inglés". Además de querer conocer el idioma y las canciones del artista, también creció el interés por conocer el significado de muchas palabras y símbolos de la cultura puertorriqueña.

Publicidad

Este es el significado de algunas de las palabras más buscadas en internet luego del show de Bad Bunny en el Super Bowl:



Jíbaros: Trabajadores agrícolas de Puerto Rico del siglo XIX. Su presencia honró la vida rural, la resiliencia y la identidad.

Pava: Sombrero de paja tradicional de ala ancha que usan los jíbaros.

La casita: La pequeña casa en el centro de la performance simbolizaba el barrio, la comunidad y la celebración compartida.

Bomba y plena: Estilos musicales tradicionales afropuertorriqueños potenciados por instrumentos como el pandero, el cuatro y el güiro.

Boricua: Persona de Puerto Rico, con raíces en el nombre taíno de la isla Borinquen y utilizado para expresar identidad, orgullo y pertenencia.

Perreo: Estilo de baile de reggaetón caracterizado por movimientos bajos y rítmicos que simboliza la libertad y la sexualidad.

Coquí: Una pequeña rana arbórea nativa de Puerto Rico.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL