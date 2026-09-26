Karol G lidera las nominaciones de los HEAT 2026: vea la lista completa

Karol G encabeza las nominaciones de los HEAT Latin Music Awards 2026, que este año tendrán su primera edición en México. La colombiana aparece en 10 categorías, seguida por Bad Bunny, con nueve, mientras que Carlos Rivera y Shakira cuentan con siete nominaciones cada uno.



Los premios, que desde 2015 han reconocido a artistas de distintos géneros de la música en español mediante votación del público, se realizarán el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. La gala será el cierre de la Semana HEAT, que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre.

En esta edición hay 30 categorías y una de las novedades es Mejor Artista Regional Mexicano, creada para esta primera ceremonia en territorio mexicano. Entre los nominados aparecen nombres como Carín León, Alejandro Fernández, Grupo Firme, Grupo Frontera, Christian Nodal, Lucero, Alicia Villarreal y Julión Álvarez.

Karol G, al frente de las nominaciones

La artista colombiana suma 10 menciones. Está nominada a Mejor Artista Femenino, Mejor Artista Urbano, Mejor Video por “Papasito”, Mejor Colaboración, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Canción Viral y Fandom del Año, entre otras categorías.



Bad Bunny aparece con nueve nominaciones, incluyendo Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Urbano, Mejor Video por “DtMF” y “NUEVAYoL”, Álbum del Año por DtMF y Canción del Año por “DtMF” y “Baile inolvidable”.



Con siete nominaciones aparecen Carlos Rivera y Shakira. El mexicano compite en categorías como Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Pop y Álbum del Año por Almas. Shakira, por su parte, está nominada a Mejor Artista Femenino, Mejor Artista Pop, Mejor Video, Canción del Año y Mejor Canción Viral.

Publicidad

Entre los artistas con seis nominaciones están Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía. Tini, Anitta y Aitana completan el grupo de artistas con cinco nominaciones.

En total, la organización destaca que ocho de los 13 artistas con más nominaciones son mujeres.



Una nueva categoría para la música mexicana

La edición de Jalisco incorpora por primera vez la categoría Mejor Artista Regional Mexicano, con 17 nominados.

Publicidad

Allí aparecen artistas de distintas generaciones y corrientes del género, entre ellos Lucero, Christian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Carín León, Alejandro Fernández, Alfredo Olivas, Alicia Villarreal, Ana Bárbara, Eden Muñoz, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Julión Álvarez y su Norteño Banda, Lenin Ramírez, Remmy Valenzuela y Majo Aguilar.

La incorporación de esta categoría coincide con el traslado de los premios a Jalisco. Puerto Vallarta será la sede de la ceremonia y el estado también será escenario de las actividades previas de la Semana HEAT.

¿Cómo votar por los nominados?

Las votaciones estarán disponibles a través de LosHeat.tv. Cada usuario podrá votar una vez cada 24 horas y el proceso estará abierto hasta el 15 de octubre.

La participación de los fans es parte del mecanismo que caracteriza a los HEAT desde su creación. La organización comenzó a utilizar su aplicación para las votaciones en 2020.

Publicidad

Los HEAT han realizado sus ceremonias en distintos puntos de Latinoamérica desde su creación en 2015. En 2024 celebraron su décimo aniversario y, en 2025, realizaron por primera vez la ceremonia en Colombia, en Medellín.

NOTICIAS CARACOL