¿Dónde ver las películas nominadas en los Premios Óscar 2026? Salas de cine y plataformas

Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de anunciar los nominados en las diferentes categorías de los Premios Óscar 2026. que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La película de vampiros "Pecadores", dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, se convirtió la cinta con más nominaciones en la historia de los galardones.

Por debajo de "Pecadores" se encuentra "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de "Marty Supremo", "Frankenstein" y "Valor sentimental" que acumularon un total de 9 candidaturas cada una. En total son 24 categorías las que se entregarán en la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.



¿Dónde ver las películas nominadas en los Premios Óscar 2026?

Arco

Un niño viajero del tiempo llamado Arco aterriza accidentalmente en 2075, donde una niña, Iris, lo ayuda a regresar al año 3000. La película animada se estrena el 5 de febrero en salas de cine y después estará disponible en la plataforma de streaming MUBI.



El agente secreto

Bajo el espectro amenazador del Brasil de 1977, conocemos a Marcelo, un hombre de unos 40 años que se ha mudado recientemente a Recife, en la costa noreste de Brasil, para escapar de un pasado violento. Esta película se estrenará en salas de cine el 26 de febrero y posteriormente se podrá ver en la plataforma MUBI.



Elio

Elio es transportado por los extraterrestres y se convierte en el elegido para ser embajador galáctico de la Tierra mientras su madre Olga trabaja en el proyecto de alto secreto para descifrar mensajes alienígenas. La cinta animada se puede ver en la plataforma de streaming Disney +.



F1

Sigue a un piloto de Fórmula Uno que sale de su retiro para convertirse en mentor y formar equipo con un piloto más joven. La cinta está disponible en Apple TV +.



Frankenstein

Un científico brillante pero egocéntrico da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente lleva a la destrucción tanto del creador como de su trágica creación. La película de fantasía y terror está disponible en Netflix.

Hamnet

La historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo. Esta película se estrena en salas de cine el 29 de enero.



KPop Demon Hunters

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios. La cinta animada está disponible en Netflix.



La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Amélie, una niña belga en Japón, explora la vida junto a su compañera Nishio-san. Su tercer cumpleaños marca un punto de inflexión que da inicio a eventos que transformarán su comprensión del mundo. Tiene su estreno programado en salas de cine para el 26 de marzo.



La voz de Hind

Voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada urgente de una niña de 6 años atrapada en un auto bajo fuego en Gaza. Mientras intentan mantenerla en línea, luchan contra el tiempo para enviar una ambulancia a rescatarla. Se estrena en salas de cine el 19 de febrero.

Marty Supremo

Muestra el viaje de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong que se convirtio en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años. Actualmente en salas de cine.

Pecadores

Tratando de descubrir sus problemáticas vidas detrás, los hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida nuevamente. Esta película, que rompió récord de nominaciones con 16 menciones, se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

Sirât

Un hombre y su hijo que llegan a una rave perdidos en medio de lo que se describen como las áridas y fantasmagóricas montañas del sur de Marruecos. La película se estrena el 29 de enero.



Si pudiera te patearía

Con su vida derrumbándose a su alrededor, Linda, una terapeuta y madre de Long Island, se abre camino a través de un campo de minas emocional. Se estrena el 29 de enero en salas de cine.



Train Dreams

Robert Grainer, un hombre corriente que vive tiempos extraordinarios, trabaja como jornalero en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la muerte de su familia, lucha por adaptarse a este nuevo entorno. La película está disponible en Netflix.



Una batalla tras otra

Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos. La cinta se encuentra en la plataforma HBO Max.

Un simple accidente

Un pequeño percance provoca una reacción en cadena de problemas cada vez mayores. La película aún se encuentra en algunas salas de cine y después estará en MUBI.



Valor sentimental

Una exploración íntima y conmovedora de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte. La cinta sigue en cartelera en algunas salas de cine. También estará próximamente en MUBI.

Zootopia 2

Los inspectores de policía Judy Hopps y Nick Wilde siguen la sinuosa pista a un misterioso reptil que llega a Zootrópolis y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Actualmente en salas de cine.