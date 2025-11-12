En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / La terrible secuela física que le dejó el consumo de drogas a Paris Jackson: "Me arruinó la vida"

La terrible secuela física que le dejó el consumo de drogas a Paris Jackson: "Me arruinó la vida"

La única hija del 'Rey del pop', Paris Jackson, habló con total franqueza a sus seguidores para advertirles sobre el consumo de sustancias: "No consuman drogas, chicos", advirtió.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
La terrible secuela física que le dejó el consumo de drogas a Paris Jackson: "Me arruinó la vida"
“Me arruinó la vida” -
Instagram: @ParisJackson - Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad