Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Sofía Vergara no pudo ir a los Premios Emmy porque terminó en urgencias: ¿qué le pasó?

Sofía Vergara no pudo ir a los Premios Emmy porque terminó en urgencias: ¿qué le pasó?

"Lo siento que tuve que cancelar", escribió la actriz colombiana, señalando que se estaba alistando para la ceremonia cuando ntó algo extraño que la llevó a consultar de urgencias al médico.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:47 p. m.
Comparta en:
Sofía Vergara
La carrera de Sofía Vergara comenzó cuando fue descubierta por un fotógrafo mientras caminaba por una playa en Colombia -
Getty Images

