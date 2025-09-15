Sofía Vergara no pudo ir a los Premios Emmy porque terminó en urgencias: ¿qué le pasó?

Se llevó a cabo una nueva ceremonia de los Premios Emmy, reconociendo a las mejores producciones de televisión y plataformas de streamig, así como a los talentos que trabajan en ellas. Sin embargo, en la ceremonia hizo falta una ya acostumbrada representación colombiana, la actriz de Hollywood Sofía Vergara.

A través de sus redes sociales, 'La Toti' preocupó a sus seguidores al compartir que, en lugar de la ceremonia de los Emmy, se encontraba en una sala de urgencias. La famosa colombiana lamentó tener que cancelar su asistencia al evento internacional por un tema de salud.



¿Qué le pasó a Sofía Vergara?

En su cuenta de Instagram, Sofía Vergara publicó una alarmante imagen en la que se ve que uno de sus ojos estaba bastante inflamado y no podía abrirlo. "No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias 🤣😩 ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!", explicó la colombiana.

En la publicación, Vergara también se mostró acostada en una camilla y luego el momento en el que se lavó con abundante agua el ojo, pero esto no fue suficiente.



Seguidores de Sofía Vergara no solo se mostraron preocupados por la famosa protagonista de 'Modern Family', sino que también algunos le dejaron conejos y sus mejores deseos a la famosa para que lograra mejorar. Lo cierto es que la situación en su ojo no se pasó antes de la premiación en la que ya estamos acostumbrados a ver a 'La Toti'.

"Yo sé lo que es eso"; "Mejórate pronto, Sofía"; "Orando por una pronta recuperación"; "Me pasó hace una semana"; "Primero tu salud"; "Puede ser una reacción alérgica al pegamento para las pestañas"; "Pero hasta con el ojo chueco se ve hermosa"; "Todo va a estar bien, Toti", se lee en algunos de los comentarios para ella.



Ganadores a los Premios Emmy

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 77ª edición de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

'Adolescencia', de Netflix, arrasó la premiación con seis estatuillas, mientras que 'The Studio' se impuso en el género de comedia, y 'The Pitt', en el drama.



Mejor serie dramática: "The Pitt", HBO|Max

Mejor comedia: "The Studio", Apple TV+

Mejor miniserie: "Adolescencia", Netflix

Mejor actor dramático: Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz dramática: Britt Lower, "Severance"

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, "The Studio"

Mejor actriz de comedia: Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, "Adolescencia"

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, "El Pingüino"

Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, "Severance"

Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, "The Pitt"

Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, "Somebody Somewhere"

Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, "Hacks"

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, "Adolescencia"

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, "Adolescencia"

'Adolescencia', que analiza desde varias perspectivas el impacto trágico que puede tener la masculinidad tóxica en los jóvenes, se alzó con seis estatuillas. Su protagonista Stephen Graham, quien encarna al padre del adolescente acusado de homicidio, no sólo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guion.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones este domingo, también le rindió un Emmy al debutante Owen Cooper. "Es tan surreal", dijo Cooper, quien con 15 años se alzó como el actor más joven en triunfar en la categoría.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL