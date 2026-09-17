Así suena 'Agua', la nueva colaboración de Shakira y Maluma: la dupla regresó tras ocho años

Ocho años después de su última entrega de estudio como pareja artística, Shakira y Maluma han vuelto a unir sus talentos con el estreno oficial de 'Agua'. Este nuevo sencillo marca el reencuentro musical de los referentes de Barranquilla y Medellín en un momento cumbre para la industria internacional.



¿A qué suena 'Agua' y qué en su video?

A diferencia de sus anteriores producciones enfocadas en el reguetón, el pop urbano o el reggae, 'Agua' apuesta por un alegre ritmo de merengue y sonoridades tropicales contemporáneas. En el apartado lírico, la canción le canta al deseo y a la química que ambos provocan, recurriendo al agua y al fuego como metáforas de una atracción apasionada.

Dentro de los versos del tema, Shakira interpreta: "Porque cuando me miras se hace agua la boca, calma mi sed ahora que estás aquí", a lo que Maluma responde: "Nos podemos quedar con el que hubiera sido, pero mañana vamos a estar arrepentidos".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co