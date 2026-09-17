Los cambios de fechas y lugar que se han hecho en los conciertos en Colombia

El 2026 ha sido uno de los años con mayor cantidad de anuncios de conciertos en Colombia, lo que demuestra que el país se sigue posicionando como uno de los lugares predilectos para la industria del entretenimiento. Sin embargo, diversos factores han influenciado en cambios de fecha y lugar en algunos de los conciertos anunciados en el país. Estos son algunos de los ajustes que se han hecho.



Aplazamiento en las fechas del 'Tour al Sol' de Carlos Vives

Uno de los anuncios de mayor relevancia para la escena musical en el país ha sido la reprogramación de cinco presentaciones del 'Tour al Sol' de Carlos Vives hacia el año 2027. Esta medida fue adoptada por el artista samario y la productora Páramo Presenta a raíz de la compleja situación provocada por el sismo del pasado 10 de agosto y una ola de incendios forestales en diversos puntos del país.

Aunque las tres fechas programadas en Bogotá para el 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 se mantienen firmes sin modificaciones, los conciertos en las demás ciudades fueron pospuestos para 2027.



Ibagué: 10 de abril de 2027

Medellín: 17 de abril de 2027

Pereira: 23 de abril de 2027

Cali: 24 de abril de 2027

Bucaramanga: 8 de mayo de 2027

Para quienes ya habían adquirido sus entradas, Ticketmaster Colombia dispone del procedimiento de devolución establecido en el punto 9.1 de sus políticas de servicio para eventos pospuestos o modificados. Los compradores que prefieran no asistir en la nueva fecha deben formalizar la solicitud dentro del plazo estipulado por la plataforma, ya que vencido dicho periodo se entenderá su conformidad con la reprogramación.



Baum Festival 2027 adelanta su realización a febrero

La organización del Baum Festival confirmó un cambio significativo en el cronograma de su edición 2027. El encuentro masivo, que se celebra habitualmente en Corferias en Bogotá y reúne a un promedio de entre 45.000 y 55.000 asistentes, abandonará su fecha tradicional de mayo para llevarse a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2027.

El festival mantendrá su sede en Corferias bajo el lema "Los bajos en el pecho", y se prevé el inicio de la venta de entradas en modalidad 'Early Birds' en los próximos días.



Los Fabulosos Cadillacs se trasladan al Vive Claro Music Hall

Por su parte, la mítica agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs anunció una modificación en la locación de su presentación en Bogotá como parte de la gira conmemorativa de sus 40 años de trayectoria artística. Inicialmente, el show de la banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo estaba programado para ser el primer concierto en la historia del Estadio de Techo. Sin embargo, la organización confirmó el traslado del espectáculo al recinto Vive Claro Music Hall.



La fecha del concierto se mantendrá intacta para el sábado 17 de octubre de 2026. Durante la jornada, en la que se interpretarán clásicos del repertorio iberoamericano como 'Matador', 'Mal Bicho', 'Vasos Vacíos', 'Calaveras y Diablitos', 'Manuel Santillán, El León' y 'Siguiendo la Luna', se contará con la participación especial de la banda argentina de punk rock 2 Minutos.



Timo cambia los planes del que sería su primer Movistar Arena

Finalmente, Páramo Presenta y la banda bogotana Timo anunciaron el cambio de fecha y escenario del que sería el primer Movistar Arena de la agrupación el próximo 5 de diciembre de 2026. A través de un video muy honesto y emocionante, los integrantes de Timo revelaron los motivos por los que se tomó la decisión de desistir del evento en el gran escenario bogotano. "La verdad es que no vendimos suficientes boletas, las entradas necesarias para que económicamente sea posible el evento y no les queremos tirar pañitos de agua tibia. Esa es la verdad", señalaron.



Ante la situación, ahora el concierto de Timo en Bogotá con su 'Canto para no llorar tour' se llevará a cabo en el Vive Claro Music Hall el próximo 20 de febrero de 2027. Detallaron que quienes adquirieron sus entradas podrán asistir al nuevo recinto con el respectivo ajuste, mientras que quienes ahora no puedan asistir al evento podrán solicitar el reembolso de su dinero.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co