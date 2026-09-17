Muere a los 43 años el primer ganador de 'The Voice': su cuerpo fue encontrado en un lago

Ben Saunders, el ganador de la primera temporada de The Voice of Holland, considerada la primera versión de la franquicia internacional The Voice, fue encontrado muerto el martes 15 de septiembre en un lago recreativo de Países Bajos. El cuerpo del hombre de 43 años fue recuperado en Rijkerswoerdse Plassen, una zona de recreación ubicada cerca de Elst, en las inmediaciones de Arnhem. Por ahora, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de la muerte, de acuerdo con la cadena neerlandesa NOS.

De acuerdo con información publicada por De Telegraaf y recogida posteriormente por otros medios neerlandeses, la Policía recibió el reporte y realizó el procedimiento de recuperación alrededor de la 1:20 de la tarde, hora local. La Policía de la Unidad del Este de Países Bajos confirmó el hallazgo a People el miércoles 16 de septiembre. "Podemos confirmar que ayer se encontró un cadáver en un lago recreativo de Arnhem y que la policía ha descartado que se trate de un crimen. No divulgamos ni comentamos detalles personales".



El cantante ganó The Voice of Holland en 2011

La carrera del artista estuvo marcada por su participación en concursos de televisión. Su mayor reconocimiento llegó en 2011, cuando se convirtió en el ganador de la primera edición de The Voice of Holland. El programa había debutado en Países Bajos en 2010 y posteriormente se convirtió en el formato que dio origen a distintas versiones de The Voice alrededor del mundo. Según información de ITV, la franquicia ha generado más de 150 adaptaciones internacionales. Durante su audición, el cantante interpretó Use Somebody, canción de la banda estadounidense Kings of Leon.

Su participación le permitió avanzar en la competencia hasta convertirse en el primer ganador del formato. La canción con la que ganó la final, Kill for a Broken Heart, tuvo posteriormente presencia en las listas musicales de Países Bajos y llegó al cuarto lugar del Top 40 neerlandés. Ese mismo año publicó su primer álbum como solista, You Thought You Knew Me By Now, que alcanzó el primer lugar de las listas tras su lanzamiento en abril de 2011. El éxito televisivo también estuvo relacionado con la trayectoria musical que había construido junto a su hermano Dean Saunders. Ambos habían participado durante años en concursos de talentos y, a comienzos de la década de 2000, formaron la agrupación Follow That Dream.



La familia Saunders tuvo una presencia particular en los concursos musicales neerlandeses durante 2011. Un día después de que el cantante ganara The Voice of Holland, su hermano Dean obtuvo el primer lugar en Popstars, otro programa de talentos emitido en Países Bajos, según NOS. Tras conocerse la muerte, Dean publicó varios mensajes en redes sociales para despedirse de su hermano.



En una de las publicaciones, compartió una fotografía de ambos cuando eran niños y escribió un mensaje en el que expresó el impacto que tuvo la noticia para la familia. "Mi dulce hermanito falleció hoy. Nunca había sentido un dolor tan grande como el que siento ahora. Qué día tan terrible para todos nosotros… Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto. Ben tenía una hermosa familia que lo amaba muchísimo y yo también lo amaré por siempre. Ben está en mi corazón y permanecerá allí para siempre", expresó.

