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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Llega la última temporada de "El Oso": de qué se trata y dónde ver la exitosa serie de televisión

Llega la última temporada de "El Oso": de qué se trata y dónde ver la exitosa serie de televisión

La serie "El Oso" llega a plataformas con su quinta y última temporada. Conozca de qué se trata la nueva parte que espera darle un gran final a la exitosa producción, estrenada inicialmente en 2022.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Llega la última temporada de "El Oso": de qué se trata y dónde ver la exitosa serie de televisión
Ayo Edebiri y Jeremy Allen White protagonizan la serie "El Oso".
Cortesía: Disney +

La serie de televisión "El Oso (The Bear)" estrena su quinta y última temporada este jueves 25 de junio. La producción televisa, una de las más exitosas de los últimos años, cierra la historia de una de las cocinas más famosas de Chicago, Illinois (EE. UU.). La producción es ganadora de 21 premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión estadounidense.

"Desde 2022 viene cautivando a espectadores de todo el mundo con la apasionante historia del agitado restaurante de Chicago liderado por Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White). Entre servicios frenéticos, heridas abiertas y una búsqueda incesante de la excelencia, El Oso construyó una historia única sobre el duelo, la obsesión y los vínculos humanos", se lee en un nota de prensa de Disney +, plataforma de streaming en la que se puede ver la serie en Latinoamérica.

"Cuando 'El Oso' hizo su debut, hace cuatro años, las audiencias descubrieron el caótico local de comida rápida que cayó en manos de Carmy, tras la trágica e inesperada muerte de su hermano Mikey (Jon Bernthal). Mientras lidiaba con los fantasmas de traumas familiares profundos, el prestigioso chef inicialmente intentó mantener la sandwichería a flote, pero finalmente decidió transformar el local que lleva el nombre de la serie", agregaron

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La producción televisa se centró en la historia de todos los que trabajan en el restaurante que busca llegar a la alta cocina. "Carmy persiguió la excelencia insistentemente, no sin enfrentarse con los distintos colaboradores del equipo que conformó, integrado por la joven chef Sydney (Ayo Edebiri), su primo Richie (Ebon Moss-Bachrach), el obsesivo chef pastelero Marcus (Lionel Boyce), la cocinera Tina (Liza Colón-Zayas) y su hermana Natalie (Abby Elliott). En el proceso, la serie consolidó un estilo visual y narrativo propio, realzando especialmente la vertiginosidad del trabajo en la cocina con cámaras en constante movimiento, planos cerrados sobre los rostros de los personajes y un uso contrastante del color", explicaron sobre la serie.

¿De qué se trata la quinta y última temporada de "The Bear"?

La última parte de la historia retoma el final de la cuarta temporada, en la que Sydney, Richie y Natalie “Sugar” "descubren que Carmy ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace 'perfecto' a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas".

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