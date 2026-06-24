"Supergirl", la fantasía espacial del Universo DC llega a las salas de cine

En un exoplaneta de sol rojo, entre tragos y una “celebración” de cumpleaños, encontramos a Kara Zor-El, la última mujer kryptoniana superviviente. La extraterrestre de 23 años, conocida en la Tierra como Supergirl, pasa sus días paseando por la galaxia junto a su fiel perro, Krypto, hasta que el encuentro con una niña huérfana cambia sus planes.



Este jueves llega a salas de cine de todo el mundo la nueva entrega del Universo DC (DCU, por sus siglas en inglés). Después de la cinta “Superman” (2025) y las series de televisión “Comando de Criaturas” (2024) y “Peacemaker” (2022–2025), se estrena la película “Supergirl”, basada en la publicación de DC Comics “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

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La actriz australiana Milly Alcock encarna a esta versión de Supergirl, un personaje, que a diferencia de su primo Kal-El/Superman (interpretado en este universo por David Corenswet), si vio perecer los últimos remanentes de su planeta y su pueblo. Ese punto de inflexión en la historia de origen de ambos personajes es lo que los destaca. A pesar de ser los últimos supervivientes de Krypton.

El productor, copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios James Gunn dijo en unas declaraciones que la película de “Supergirl” “está creando, verdaderamente, una fantasía espacial que es asombrosa en muchos sentidos”. Agregó que el director del filme Craig Gillespie utilizó muchos efectos prácticos “que le dan un aspecto atmosférico completamente diferente al de la película de ‘Superman’”.



Por su parte, Peter Safran, que lidera DC Studios junto a Gunn, dijo que “Supergirl: Woman of Tomorrow” es un cómic que siempre han querido adaptar. “Nos parecía una gran historia y una forma emocionante de presentar a Supergirl al público como nunca antes había visto al personaje. Tom King, uno de nuestros colaboradores, escribió el cómic junto con la artista Bilquis Evely, y el resultado es realmente extraordinario. La historia te lleva por una aventura de alto riesgo a través de estrellas y planetas; hay alienígenas, batallas espaciales y todo tipo de peligros. Pero, más allá de la acción, resuenan temas muy poderosos sobre la esperanza, el sacrificio y la justicia”, explicó.



Gunn agregó que el personaje de Kara “es interesante en el sentido de que es un desastre; ella, definitivamente, no es Clark Kent o Superman, que puede recomponerse a pesar de todo lo que ha atravesado. Notarás las diferencias en cómo les han afectado sus experiencias: que Superman fue criado por unos padres cariñosos en un hogar completamente sólido sin problemas, y que Supergirl creció en un pedazo de un planeta desintegrado, donde la gente moría a su alrededor constantemente –incluidos sus mismos padres– y ella tuvo que ver cómo sucedía eso. Ahora, ese trauma es parte de ella”.

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La actriz, dramaturga y guionista Ana Nogueira fue la encargada de adaptar “Supergirl: Woman of Tomorrow” para la gran pantalla. “Creo que el hecho de que Peter y James eligieran la novela gráfica de Tom King fue el punto de partida definitivo y algo crucial. Esta versión del personaje era, para mí, la única versión de ella que tenía sentido y, desde ese momento, supe que teníamos una visión compartida de quién es Kara”, aseguró la guionista.

La protagonista de la cinta dijo que se merecían “una película realmente cruda y divertida sobre dos chicas geniales que superan algo, no en busca del amor, la lujuria, el matrimonio o lo que sea, sino impulsadas por este dolor, por este sufrimiento que han sentido por cosas fuera de su control”. La actriz explicó que ni su personaje, ni del de Ruthye, interpretado por Eve Ridley, entienden qué hacer con el dolor que siente: “No saben dónde ponerlo, así que se apoyan la una en la otra para superarlo. Y creo que ese es un mensaje verdaderamente importante para las chicas jóvenes: que puedes ser tu propia heroína. Depende de ti”.

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Alcock y Ridley comparten elenco con Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa. A ellos se suma el personaje de Krypto, un perro superpoderoso que para el director Craig Gillespie es “el corazón que impulsa la historia”.

“Hay una cuenta regresiva en torno a su destino y a si logrará sobrevivir, así que era fundamental establecer desde el principio la relación que tiene con Kara. Ella lo encuentra en Krypton durante una escena muy poderosa, y termina siendo lo único que se lleva consigo de ese mundo. Krypto es su vínculo más tangible con la vida que dejó atrás. Por eso fue tan importante que el público entendiera, desde el inicio, la profundidad de su conexión y lo mucho que dependen el uno del otro”, explicó el director.

“Supergirl” se suma al Universo DC en el cine y el streaming. Las adaptaciones de los cómics de DC llevan desde hace unos años la visión renovada de James Gunn y Peter Safran. En agosto llegará la serie “Lanterns” a HBO Max y en octubre se estrenará la película “Clayface”, mientras que el otro año veremos la secuela de “Superman”, “Man of Tomorrow”.