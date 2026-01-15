En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Luis Alfonso y el gesto que tendrá con los músicos de Yeison Jiménez: "Así lo hubiera querido él"

Luis Alfonso y el gesto que tendrá con los músicos de Yeison Jiménez: "Así lo hubiera querido él"

Luis Alfonso compartió el deseo de poder ayudar a los músicos y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, quien murió el sábado, para "hacerlos parte de nuestras familias" y "darles camellito".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Luis Alfonso y el gesto que tendrá con los músicos de Yeison Jiménez: “Así lo hubiera querido él”
Yeison Jiménez y Luis Alfonso.
Instagram: @luisalfonso

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, el país le ha dado el último adiós al que fue uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia. El miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá, el mayor reconocimiento al artista con sus familiares, compañeros y sus fanáticos, donde hubo música, palabras y miles de corazones reconociendo el legado que deja Jiménez.

El gesto que tendrá Luis Alfonso con los músicos de Yeison Jiménez

El cantante Luis Alfonso fue entrevistado por el medio digital Pulzo, y compartió el interés de poder ayudar a los músicos y al equipo de Yeison Jiménez, de la mano del gremio de cantantes de música popular. "Con dolor de patria, dolor de gremio, dolor de alma, pero la vida sigue, hoy los muchachos están descansando en el cielo pero quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos", mencionó el artista quien compartió escenarios con Jimenez.

"Hay muchos pelados del equipo de Yeison que quedaron sin un papá musical, muchas bocas que seguir alimentando. Entonces ayer les dije a los pelados: 'Vamos a hacer lo siguiente, muchachos, vamos a abrir vacantes, vamos a adoptar a los pelados y vamos a darles camellito y hacerlos de nuestras familias porque así lo hubiera querido El aventurero'", un gesto que hoy conmueve a los seguidores.

Luis Alfonso, quien tuvo cercanía con Yeison Jiménez, se despidió con un emotivo mensaje: "Hoy estamos velando su cuerpo, el cuerpo de su equipo de trabajo, del señor piloto, pero, aunque hoy muera su cuerpo, su legado, su música y su espíritu siempre van a estar en nosotros, vamos a defender el legado que nos dejó el gran aventurero". Posteriormente, tomó un espacio para recordar la alegría que caracterizaba al cantante y pedirle el permiso y respeto a las familias para mencionar que "no sabemos si en el más allá haya cantinas, vamos a echarles un guarito a su saludcita".

La canción en homenaje a Yeison Jiménez: 'Aventurero en el cielo'

En medio del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, Pipe Bueno compartió la canción que entre varios artistas del género hicieron en honor a Yeison Jiménez: "Colombia, Bogotá, hoy les queremos presentar una canción que con mucho afán, con mucho correr, con mucho amor, pero con mucho dolor, en cuestión de horas, nos reunimos casi todos los cantantes de la música popular colombiana para grabar un tema musical en honor a Yeison Jiménez y a todo su equipo".

La canción, llamada 'Aventurero en el cielo' es interpretada por Alzate; Ciro Quiñonez; Jhon Alex Castaño; Pipe Bueno; Alexis Escobar; Jessi Uribe; Luis Alfonso; Francy; Jhonny Rivera; El Charrito Negro; Paola Jara y Arelys Henao. Una creación que para los seguidores ha sido muy emotivo poder escucharla.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

