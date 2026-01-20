Jessi Uribe rechaza señalamientos en redes sociales que lo vinculan con muerte de Yeison Jiménez

El cantante Jessi Uribe compartió un comunicado en sus redes sociales rechazando aparentes informaciones que han circulado en redes sociales que lo vinculan con la muerte de su colega en el música regional colombiana Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en cercanías del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"En este momento de duelo, hacemos un llamado a la responsabilidad: no es aceptable difundir señalamientos falsos que afecten el buen nombre y la honra de Jessi Uribe, ni utilizar el fallecimiento de Yeison Jiménez para generar desinformación", se lee en el texto compartido en las redes oficiales de Uribe. El cantante, que estuvo presente en el homenaje a Jiménez en el Movistar Arena el pasado miércoles, al parecer, ha sido blanco de comentarios que lo relacionan con la muerte de su colega.



Yeison Jiménez murió a los 34 años junto a otras cinco personas, entre los que se encuentran el piloto de la aeronave y varios miembros de su equipo de trabajo. El día de su muerte, el cantante se dirigía a Marinilla, en Antioquia, para una presentación. De acuerdo con lo que se sabe del accidente aéreo



Lea: Yeison Jiménez había sido víctima de estafa: ¿qué pasará con el caso tras su repentina muerte?



¿Qué dijo Jessi Uribe sobre comentarios que lo vinculan con muerte de Yeison Jiménez?

En el texto compartido por el cantante Jessi Uribe, firmado por su equipo legal y de comunicaciones, rechazan y repudian "de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jimenez donde se involucra a Jessi Uribe. Dichas publicaciones realizadas a través páginas web, canales en YouTube y redes sociales han tenido como fin aparente desinformar y generar daño reputacional y constituyen noticias falsas".

Publicidad

En el comunicado, aseguran que las afirmaciones compartidas en redes sociales y otros medios digitales son "señalamientos graves y completamente infundados vulnerando el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad". El equipo del cantante aseguró que esto causa afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar. "Somos enfáticos en rechazar la difamación que se viene realizando por portales web, redes sociales, entre otros, alrededor del fallecimiento de Yeison Jiménez, utilizando su muerte como herramienta para generar publicaciones virales y contenidos malintencionados".

El equipo de Uribe confirmó que "se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, con acompañamiento y articulación con las autoridades competentes, incluyendo un proceso de verificación y rastreo con apoyo de la Policía Nacional – Policía Cibernética", esto con el fin de dar con las publicaciones que compartan contenido sin verificar y que señale o vincule al cantante con la muerte de su colega. "Solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores".

Publicidad

Lea: Esto dijo testigo del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez: testimonio sería clave



Las palabras de Jessi Uribe tras muerte de Yeison Jiménez

Días después de la muerte de Yeison Jiménez, Jessi Uribe habló para Noticias Caracol En Vivo y lamentó la muerte de su colega. "En los años que llevo, más de 15 años que llevo en la música, nunca conocí a una persona tan trabajadora por sus sueños. Era un colega que nos inspiraba a todos, por su trabajo, por su constancia, por lo guerrero que era (...) Nos alimentó a todos, a diario", dijo Uribe sobre Jiménez.

Jessi Uribe reveló un proyecto que tenía con Yeison Jiménez y otros colegas del género regional y popular colombiano. "Teníamos un proyecto muy bonito, que esta semana lo íbamos a grabar. Iban a estar todos los artistas de la música popular en mi casa: Yeison, Luis Alfonso, Pipe (Bueno), John Alex (Castaño), Alzate, Johnny (Rivera) (...) Juntos teníamos el proyecto, íbamos a hacer el video en mi casa (...) Era la primera vez, me lo decían varios, que íbamos a estar juntos en un momento así. No en un concierto, si no como amigos en mi casa", contó el músico.

El proyecto musical que estaban preparando era para grabar una canción para el Mundial de Fútbol de este año, que se desarrollará a mediados del año en Canadá, México y Estados Unidos. "Yeison luchó y trabajó toda su vida por su música, por dejar un legado que aún nos entrega. Siento que tenemos la responsabilidad nosotros como artistas y parte de este mundo de la música de despecho, de honrarlo con sus canciones. En cada concierto que estamos, porque caminamos los mismos caminos y vivimos de lo mismo. Así que siempre estará en nuestros corazones y en cada show que hagamos".

Lea: Jessi Uribe y Jhonny Rivera se iban a reunir con Yeison Jiménez el lunes para grabar una canción



¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

En la tarde del sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez abordó una avioneta en el aeródromo de Paipa. "Aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil.

Publicidad

La entidad oficial confirmó que en la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, junto al piloto, el capitán Fernando Torres Rojas y otros cuatro pasajeros, identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT)", agregó la entidad.

Álvaro Bello, director de la división de investigaciones de la Aeronáutica Civil, corroboró que la avioneta si despegó y tuvo un desplazamiento en el aire antes de chocar. Cuando las autoridades empezaron los levantamientos de los cuerpos también se inició la investigación de las causas del accidente aéreo. El funcionario confirmó que la avioneta había volado los días anteriores, lo que evidencia que sí estaba en condiciones de ser aeronavegable, por lo que el foco del caso está enfocado en qué fue lo que falló.

Publicidad