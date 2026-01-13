Los memes y las reacciones de los fanáticos tras el primer capítulo de La Reina del Flow 3

El estreno de La Reina del Flow 3 estuvo marcado por una mezcla de adrenalina, música y emociones intensas que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos desde el primer minuto. Como es costumbre en la cultura digital, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios que reflejaron las distintas reacciones del público ante los eventos de este primer capítulo.



Desde antes del comienzo del capítulo las personas en X se tomaron la red social para comentar sobre la expectativa del inicio de la temporada.

Luego, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la avioneta en la que viajaba Yeimy sufrió un accidente en plena selva amazónica. Desde el momento en que Erik recibe la llamada de las autoridades y alerta a Charly, los usuarios no tardaron en que capturan la sorpresa, preocupación y dramatismo de la situación.

En este episodio, Yeimy se encuentra en el Amazonas junto a sus seguidores, mientras Charly ofrece un concierto acompañado de Erik. La caída de la avioneta, por su parte, desató una avalancha de memes que se intensificaron con el "secuestro de Charly y Erik" con comentarios como "preparados para sufrir esta temporada desde el primer capítulo".



Entre los personajes que más comentarios generaron, Sky y su hermana Soraya se destacan como los protagonistas de las reacciones más virales.



Sky, cuyo nombre real es Yara Giraldo, aparece en la historia como una joven talentosa y decidida, que ha enfrentado responsabilidades familiares desde muy temprano y que lucha por cumplir su sueño musical.

Por su parte, Soraya, la hermana de Sky, se convierte en la antagonista que ha provocado tensión y polémica desde el primer capítulo. Calculadora, ambiciosa y celosa del crecimiento artístico de Sky, sus acciones generaron gran cantidad de memes y comentarios en X.

Algunos de los memes más virales del primer capítulo de La Reina del Flow 3

cada escena me dejó así, no pueden sufrir tanto 😭😭 #LaReinaDelFlow3 pic.twitter.com/6lFueogrIN — cami 💋❤️‍🔥 (@ttthiscamila) January 14, 2026

erik y charly secuestrados, yeimy que no aparece y recién es el primer capitulo #LaReinaDelFlow3 pic.twitter.com/lpKIW0nyHi — cami 💋❤️‍🔥 (@ttthiscamila) January 14, 2026

Hermanas posta paso muyyy rápido el cap necesito 20 más en un día #LaReinaDelFlow3 pic.twitter.com/d9CoSSNGJN — abby ☆ (@KIWI28HL) January 14, 2026

NECESITO QUE EN MÍNIMO 2 CAP MÁS Y YEIMY APAREZCA #LaReinaDelFlow3 pic.twitter.com/TBcvSPwH0Z — Anto🛸 (@stoesseltriplet) January 14, 2026

Para quienes no pudieron seguir el estreno en vivo, Caracol Televisión confirmó que el episodio se retransmitirá hoy, martes 13 de enero, desde las 11:30 p.m. hasta la 1:30 a.m., permitiendo a los espectadores revivir cada momento y disfrutar de los detalles que hicieron de este capítulo tan emocionante para los televidentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co