Luisa Fernanda W admitió que "no quería ser mamá jamás"

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más famosas de la farándula colombiana. La creadora de contenido y el cantante de música popular tienen dos hijos: Máximo y Domenic. Antes de su nacimiento, la influenciadora paisa no tenía planes de convertirse en madre, así lo admitió durante una entrevista para La Sala de Laura Acuña.

"No quería ser mamá jamás, yo estaba en mi vida pensando en otra cosa, yo quería viajar, quería disfrutar mi vida de otra manera", expresó Luisa Fernanda W. No obstante, la también empresaria le dijo a la presentadora que sus dos pequeños son lo mejor que la ha podido pasar en la vida.

"Yo veo a mis dos hijos y no puedo creer que sean míos. Me parece mágico, en qué momento nacieron, estaban en la barriga y ya están gigantes", comentó.

"Ella no es de mi agrado, pero realmente es una gran mamá y sus hijos son preciosos", "Me cae bien y hace bonita pareja con Pipe Bueno. Bendiciones para ustedes", "Esta mujer irradia demasiadas cosas bonitas, energía bonita, vibra alto", "No creo que deberían llamarla influencer, pero lo cierto es que mala mamá no es", opinaron internautas.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevan casi cinco años juntos

Pese a las innumerables críticas, la famosa pareja ha sabido superar cada cosa difícil en su relación. A través de redes sociales, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W realizaron un tierno video con recuerdos de su relacióna lo largo de estos casi cinco años que llevan juntos.

Se mostraron bastante orgullosos de la familia que han formado, incluso sin contar con el apoyo de muchos internautas.

"No nos tenían fe y aquí vamos pa 5 años y 2 hermosos hijos", escribió recientemente Pipe Bueno en la descripción del video, que superó en cuestión de horas los 300.000 me gusta y los 7 millones de visualizaciones.

¿Qué significa la W de Luisa Fernanda?

Muchos seguidores pensaron que la W en el nombre artístico de la creadora de contenido tenía algún significado, pero no es así. En su momento, la influenciadora señaló que "nadie entiende que Luisa Fernanda W, cuando creó Twitter, simplemente el nombre de usuario de luisafernandacataño no estaba, ni luisafernandarios, nada. Ah, entonces, yo dije: ‘¿Qué letra le pongo a esto? Ay, W’. Y así quedé".