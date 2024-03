¿Luisa Fernanda W está otra vez embarazada? La influenciadora aclaró rumores sobre un tercer bebé

Por medio de una tajante publicación en Instagram, la creadora de contenido Luisa Fernanda W aclaró los fuertes rumores de un tercer embarazo que ruedan por sus redes sociales. "Eso de 'esconder embarazos' me parece una estupidez", respondió la paisa.



Desde hace semanas las redes sociales de Luisa Fernanda W están siendo inundadas por comentarios sobreun posible tercer bebé entre la influenciadora y el cantante Pipe Bueno."Luisa tiene un bebé en la pancita", escribió una de sus seguidoras en una publicación donde la antioqueña sale en vestido de baño.

Ante la insistencia de algunos por develar el tema de un posible tercer embarazo, la actual pareja de Pipe Bueno escribió un post en sus redes sociales aclarando el tema.

"Imagínese que hace 7 meses me están diciendo que estoy embarazada y apenas hace un año tuve mi segundo hijo, y vuelvo a tocar este tema para que ustedes vean a nosotras las mujeres como se nos exige vernos siempre perfectas, de verdad es mucha presión. Así como estoy hoy me siento cómoda, pero también les cuento que estoy haciendo todo por recuperar mis hábitos saludables y volver a estar en el peso que me gusta, por ahora voy a mi ritmo y sin presión", declaró Luisa Fernanda W.

A esto añadió que en definitiva no está embarazada y le parece "una estupidez" esconderlo en caso de que lo estuviera. Enfatizó en que, si un tercer hijo llega a su familia, será por el deseo de Dios, pero no es algo que ni ella ni Pipe Bueno están buscando en el momento.

La publicación de la declaración estuvo acompañada de una serie de sensuales fotografías donde se muestra con look de minifalda negra, lentes oscuros y labios rojos.

Aunque en el momento la pareja no piensa tener más hijos, en diferentes entrevistas han afirmado su deseo de expandir su familia con un tercer hijo, ojalá, una niña.

"Quiero saber qué es tener una niña, sin embargo, quien se embaraza es la mujer, así que depende de Lu. Tenemos claro que sería por tratamiento, algo muy planificado", aseguró el cantante popular Pipe Bueno, revelando que con su pareja ya ha conversado al respecto.