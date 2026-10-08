Luto en la televisión colombiana: falleció la actriz Ana María Arango

Este jueves 8 de octubre se confirmó el fallecimiento de Ana María Arango, a los 76 años. La actriz fue una de las figuras reconocidas de la televisión, el cine y el teatro nacional, con una trayectoria de más de 50 años.

Estudió Antropología antes de dedicarse por completo a las artes escénicas a comienzos de la década de 1970. A partir de entonces, construyó una carrera artística que se extendió por más de cinco décadas. Es recordada por interpretar personajes tanto en el drama como en la comedia.

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Entre sus trabajos destacados en televisión se encuentra la producción 'Hasta que la plata nos separe' ,'Laura, la santa colombiana'. También participó en producciones como 'Un bandido honrado', 'La pena máxima' y 'Retratos en un mar de mentiras'.



Así se dió a conocer la noticia de su fallecimiento

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de las redes sociales. Su mánager, Mónica Forero, confirmó la noticia con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que recordó a la actriz y destacó su papel como madre, abuela y artista.



“Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado. Estoy segura que se gozó cada paso de su vida. Una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre”, expresó Forero.



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