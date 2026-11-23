La exestrella de Disney Channel, Miley Cyrus, llegó por segunda vez al altar en una ceremonia privada que sorprendió a toda su fanaticada. Imágenes filtradas en redes sociales y por medios especializados como People y TMZ confirmaron que la cantante y el músico Maxx Morando dieron el siguiente paso en su relación luego de varios años juntos. Tras la ceremonia, la misma artista confirmó la unión con unas fotos en sus redes sociales.



¿Cómo fue la boda de Miley Cyrus?

La cantante Miley Cyrus y el baterista Maxx Morando se casaron durante una ceremonia celebrada en California (Estados Unidos), según los medios internacionales que dieron a conocer las primeras imágenes. La boda tuvo lugar el sábado en la localidad californiana de Palm Springs, un enclave vacacional conocido por haber sido durante décadas un refugio de las grandes estrellas de Hollywood gracias a su ambiente relajado.

Imágenes de la ceremonia, reveladas por la revista People, muestran a la pareja intercambiándose sus votos bajo un arco adornado con flores blancas y situado junto a una piscina. Cyrus y Morando estaban comprometidos desde un viaje que realizaron juntos a Japón a finales de 2025, según había confirmado el baterista en una entrevista.

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Luego de que las fotos causaran revuelo en las redes sociales, la misma Miley Cyrus confirmó la noticia con una galería de imágenes en su perfil de Instagram. "M + M 🤍 11.21.26", escribió la intérprete de 'Wrecking Ball' confirmando que su matrimonio se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre. En las fotografías publicadas por la artista de 34 años se le ve luciendo un vestido de novia largo con un escote profundo en V en la espalda de Saint Laurent, mientras Morando llevó un esmoquin tradicional de la misma casa de moda.



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Entre los asistentes a la ceremonia, que se produce aproximadamente cuatro años después de que los músicos iniciaran su relación sentimental, se encontraban la madre de Miley, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y su hermana, Noah Cyrus. La boda se llevó a cabo tan solo dos días antes del cumpleaños número 34 de la cantante este 23 de noviembre.



¿Quién es Maxx Morando, esposo de Miley Cyrus?

Maxx Morando comparte con Miley Cyrus su pasión por la música y es reconocido por ser el baterista de la banda de rock Liily. Ambos se conocieron en 2021, según confirmó Cyrus en una entrevista con Vogue, cuando decidió asistir a una cita a ciegas que fue organizada por amigos que ambos tenían en común.

El encuentro resultó bien y para noviembre de 2023 confirmaron su relación al mundo al aparecer por primera vez juntos en el desfile Love Parade de Gucci, en Los Ángeles. Luego la pareja empezó a aser más visible en espacios públicos, por ejemplo a Morando se le vio detrás del escenario durante la famosa Miley’s New Year’s Eve Party de ese mismo año. A pesar de llevar su relación ante el público, la cantante y el baterista han limitado lo que se sabe sobre su vida juntos, dejando a sus seguidores solo las imágenes de los eventos a los que deciden asistir juntos.

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La intérprete de 'Flowers' estuvo casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, pero ambos se divorciaron en enero de 2020.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co