María Alejandra López Pérez será la representante de Colombia en la edición número 75 de Miss Universo, que se realizará este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Antes de la ceremonia final, los colombianos pueden respaldar a la candidata mediante la votación habilitada por la organización del concurso. El mecanismo de votación está disponible para los seguidores que quieran apoyar a alguna de las participantes y contempla una alternativa gratuita, además de paquetes que permiten registrar una mayor cantidad de votos mediante un pago.

La representante de Colombia en el certamen internacional nació en Pereira, Risaralda, tiene 32 años y es ingeniera industrial. Su participación en concursos de belleza comenzó hace más de una década y antes de llegar a Miss Universe Colombia ya había representado a Colombia en diferentes competencias nacionales e internacionales. El pasado sábado 10 de octubre fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 durante una ceremonia realizada en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla.



¿Cómo votar por María Alejandra López en Miss Universo 2026?

El procedimiento se puede realizar desde un celular o computador. Para participar, los seguidores deben acceder directamente a alguno de los canales habilitados por la organización y ubicar a Colombia entre los países participantes. Estos son los pasos:



Ingrese al portal oficial de votaciones de Miss Universo: https://missuniverseorg.com/vote

Si prefiere hacerlo desde el celular, descargue la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos Android y iOS.

disponible para dispositivos Android y iOS. Dentro de la plataforma, busque la sección identificada como 'Vote'.

Consulte el listado de países participantes y seleccione Colombia.

Ubique la fotografía o el perfil de María Alejandra López Pérez.

Seleccione la opción de votación gratuita o el paquete de votos que quiera adquirir.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el proceso.

Compruebe que la plataforma confirme el registro de los votos.

Tenga en cuenta que la votación no exige necesariamente realizar un pago, pues la plataforma habilita una alternativa gratuita para que los seguidores puedan registrar su apoyo a la candidata que elijan. La opción permite participar sin comprar un paquete y quienes quieran registrar una cantidad mayor de votos tienen, además, la posibilidad de adquirir paquetes con diferentes valores. De acuerdo con las tarifas disponibles para esta edición, los paquetes son:



18 votos: US$0,99.

90 votos: US$4,99.

240 votos: US$9,99.

510 votos: US$19,99.

1.320 votos: US$49,99.

2.700 votos: US$99,99.

6.000 votos: US$199,99.

60.000 votos: US$1.999.

Los precios están expresados en dólares estadounidenses. Por esa razón, el valor que finalmente se cobre en Colombia puede variar dependiendo de la tasa de cambio y de las condiciones aplicadas por la entidad financiera utilizada para efectuar el pago. La votación tiene una incidencia en la primera etapa de clasificación del concurso. La candidata que consiga la mayor cantidad de votos del público obtiene un cupo directo entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026.

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La edición número 75 de Miss Universo se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. María Alejandra López llegará a la competencia internacional como representante de Colombia y buscará avanzar en las diferentes etapas del certamen. Mientras llega la gala final, los colombianos que quieran apoyarla pueden utilizar la votación habilitada por la organización.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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