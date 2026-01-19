En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Luto en la moda: el diseñador italiano Valentino murió en Roma a los 93 años

Luto en la moda: el diseñador italiano Valentino murió en Roma a los 93 años

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Valentino.
Valentino.
AFP

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda. Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).

En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

EFE

