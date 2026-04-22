Murió famosa actriz de 'La Usurpadora' y 'Rosa salvaje': su nieto publicó emotivo mensaje

La televisión mexicana vuelve a despedir a una de sus figuras más recordadas. Luego de haber informado sobre el fallecimiento de un reconocido actor de 'El Chavo del 8', este miércoles 22 de abril informaron que falleció Karina Duprez, una emblemática actriz mexicana que se convirtió en un ícono de algunas de las telenovelas más recordadas en toda Latinoamérica.

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La noticia del fallecimiento de la actriz se dio a conocer a través de dos conmovedores pronunciamientos, uno profesional y otro familiar. El primero fue el comunicado que publicó Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), quienes informaron en sus redes sociales sobre la partida de la profesional.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. El día 22 de abril de 2026. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como “Rosa salvaje”, “Mundo de juguete” y “La fuerza del amor”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias", escribieron.



Otra de las grandes producciones por las que Duprez es recordada en toda Latinoamérica es por su paso por 'La Usurpadora', junto a Gabriela Spanic. Además, también los es por ser hija de la primera actriz Magda Guzmán, quien falleció a los 83 años en marzo de 2015, y con quien compartió set en la misma telenovela.



El mensaje del nieto de Karina Duprez

En redes sociales también se conoció del fallecimiento de la actriz debido a una conmovedora publicación que hizo su nieto, Chris Pazcal.



"Vuela alto, má. No hay palabras que puedan describir lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino. Fuiste una luz constante, una presencia llena de amor, de fuerza y de una lealtad que marcó mi vida siempre".

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La publicación de Pazcal, también actor, estuvo acompañada por una galería de fotos en la que está acompañado por su abuela en diferentes momentos importantes de su vida. Dejando evidencia del vínculo y amor tan fuerte que los unió a lo largo de los años.

"Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste. Pero, sobre todo, gracias por ser la mejor abuela. Por estar, por cuidarme, por amarme", concluyó.

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¿Quién era Karina Duprez?

Karina Julia Descalzo Guzmán, conocida artísticamente como Karina Duprez, fue una figura fundamental en la industria del entretenimiento en México, consolidando un legado que abarcó más de seis décadas como actriz y directora de escena. Nacida el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, creció en un entorno profundamente ligado a las artes.

Hija de la legendaria actriz Magda Guzmán y del actor Julián Duprez, su historia familiar marcó su destino inevitable hacia las cámaras y las tablas. Debutó profesionalmente a mediados de la década de los 60, con una de sus primeras apariciones notables en la versión de 1966 de la icónica telenovela 'Gutierritos'.

A partir de ahí, su presencia se volvió constante en la pantalla chica, demostrando una versatilidad que le permitió navegar entre el drama clásico y las producciones juveniles. Destacan especialmente su participación en 'Mundo de juguete' (1974), donde interpretó a Matilde, y su papel como María Elena Torres de Robles en el fenómeno internacional 'Rosa salvaje' (1987). Asimismo, su rostro quedó grabado en la audiencia gracias a títulos como 'La venganza' (1977) y 'La fuerza del amor' (1990), consolidándose como una actriz de reparto indispensable para el éxito de los melodramas de Televisa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co