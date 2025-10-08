En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / “Mi corazón en llamas por ti”: Margarita Rosa de Francisco llora la partida de un ser querido

“Mi corazón en llamas por ti”: Margarita Rosa de Francisco llora la partida de un ser querido

La actriz y activista compartió con sus seguidores el doloroso momento por el que está atravesando.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Margarita Rosa de Francisco
La actriz reflexionó sobre la vida en sus redes.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad