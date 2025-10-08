“Mi corazón en llamas por ti”: Margarita Rosa de Francisco llora la partida de un ser querido

Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento colombiano, atraviesa un momento personal profundamente conmovedor. La actriz, escritora y cantante caleña compartió con sus seguidores la pérdida de su gato Cholo, quien la acompañó durante varios años y se convirtió en parte fundamental de su vida. A través de sus redes sociales, Margarita contó que tuvo que tomar la difícil decisión de aplicarle la eutanasia a su mascota, un acto que describió con una mezcla de dolor y gratitud.

“Eutanasia. Cholo, ahora que tu alma está dentro de la mía, ¿ves mi corazón en llamas por ti? Gracias, mi amor, por tanta belleza”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con su gato en brazos. La publicación conmovió profundamente a sus seguidores, quienes llenaron los comentarios de mensajes de apoyo, reconociendo lo duro que puede ser despedirse de un ser querido, incluso cuando se trata de un animal de compañía.



El adiós a Cholo: una despedida desde el amor y la empatía

La muerte de Cholo, su gato, puso en evidencia una vez más el carácter sensible y humano de la artista. En su mensaje, Margarita habló de la eutanasia sin tabúes, desde la compasión y el respeto hacia el sufrimiento animal. Su forma de escribir, poética y honesta, refleja la conexión profunda que tenía con su mascota y el agradecimiento por los años compartidos.

Decenas de artistas, escritores y seguidores respondieron con mensajes de afecto, recordándole que la pérdida de una mascota puede ser tan devastadora como la de un ser humano cercano. En redes, muchos compartieron sus propias historias de duelo, creando un espacio de empatía y acompañamiento colectivo.



Una vida dedicada al arte y la sensibilidad

Margarita Rosa de Francisco no solo es una de las actrices más reconocidas del país, sino también una figura que ha sabido trascender la televisión para convertirse en una voz influyente en temas culturales, sociales y políticos. Su carrera comenzó en los años ochenta y alcanzó fama internacional con su papel de “Gaviota” en Café con aroma de mujer, una telenovela que marcó a toda una generación y la consolidó como un ícono de la televisión latinoamericana.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en producciones emblemáticas como Los pecados de Inés de Hinojosa, Gallito Ramírez y La Caponera, además de haber sido presentadora durante varias temporadas del reality El Desafío. Sin embargo, más allá de las cámaras, Margarita ha cultivado una faceta íntima y reflexiva como escritora, compartiendo pensamientos y ensayos sobre temas tan diversos como la espiritualidad, la política, la identidad y el amor.



Aunque actualmente reside en Miami, Margarita Rosa sigue conectada con Colombia a través de sus redes sociales, donde se mantiene activa compartiendo opiniones, reflexiones y posturas políticas. No teme expresar su punto de vista frente a los acontecimientos nacionales y, de hecho, ha sido una de las figuras públicas que más debate genera por la profundidad y franqueza de sus comentarios.

