Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Brigitte, Planeta B llega a cines de Bogotá: una mirada sobre diversidad, ciencia y esperanza

Brigitte, Planeta B llega a cines de Bogotá: una mirada sobre diversidad, ciencia y esperanza

Este nuevo documental explora la vida y manera de pensar de la reconocida ecóloga transgénero Brigitte Baptiste, e invita a reflexionar y cuestionarse sobre la forma en la que se entiende la ciencia, el cambio y la identidad.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de oct, 2025
Brigitte.jpg
Brigitte Planeta B llegará a salas de cine este sábado 11 de octubre. -
Foto: suministrada

