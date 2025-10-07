Brigitte, Planeta B llega a cines de Bogotá: una mirada sobre diversidad, ciencia y esperanza

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Cinemateca de Bogotá y Cine Colombia presentarán este mes Brigitte, Planeta B, un documental que explora la vida y el pensamiento de la reconocida ecóloga transgénero Brigitte Baptiste, una de las voces más influyentes en el debate contemporáneo sobre biodiversidad, género y sostenibilidad.
El documental habla sobre la ecóloga transgénero Brigitte Baptiste, cuya investigación y pensamiento han desafiado por años las convenciones científicas y sociales. A través de una narrativa que mezcla lo íntimo y lo reflexivo, la producción propone una mirada esperanzadora sobre el futuro del planeta y las múltiples formas de vida que lo habitan.
De espíritu rebelde y mente curiosa, Brigitte Baptiste ha dedicado su vida a cuestionar los límites entre naturaleza y sociedad. Cuando no está recorriendo ecosistemas colombianos o dictando conferencias en distintos rincones del mundo, encuentra su centro en la calidez de su hogar junto a su esposa e hijas.
Su trabajo en ecología Queer sugiere que la naturaleza, lejos de ser rígida, florece en la diversidad y la transformación. Lo que el mundo considera "antinatural" puede ser, en realidad, la respuesta más sabia de la vida ante la adversidad.
Publicidad
Mediante testimonios, animaciones y un retrato profundamente humano, Brigitte, Planeta B invita a repensar la forma en que se entiende la ciencia, el cambio y la identidad, recordando que las transformaciones —personales y planetarias— son una fuerza vital de la supervivencia.
El largometraje, que combina seguimiento documental, material de archivo y animación digital, construye un retrato profundo y poético de una científica que ha desafiado las fronteras entre la naturaleza y la cultura, proponiendo una "ecología queer" donde la transformación se asume como la esencia misma de la vida.
La producción es dirigida por Santiago Posada, producida por Dynamo y Pando Producciones, con el apoyo de Caracol Televisión y Macarena, así como del Ministerio de Cultura.
Las proyecciones contarán con la presencia del equipo realizador y, en algunos casos, con conversatorios posteriores. Estos son los horarios establecidos y las respectivas funciones:
Como parte de la programación, el domingo 12 de octubre se llevará a cabo la charla abierta Planeta B, moderada por Germán Corzo, de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá.
Publicidad
En este espacio, Brigitte Baptiste, junto con Ángela Lozano y Katalina Ángel Ortiz (directora de la Red Comunitaria Trans), dialogarán sobre los vínculos entre la diversidad biológica y la diversidad humana, abordando conceptos como la Ecología Queer y su potencial para inspirar soluciones ambientales, sociales y culturales.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL