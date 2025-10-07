Desafío Siglo XXI: una broma sobre embarazo desató el caos en la casa Omega

El más reciente episodio del Desafío Siglo XXI dejó una mezcla de emociones, estrategias y enfrentamientos entre los equipos, marcando un punto clave en la competencia. En esta etapa, los participantes no solo luchan por la victoria física, sino también contra el desgaste mental y las tensiones que comienzan a fracturar la convivencia.



Sobre el Desafío de Sentencia y Hambre

El capítulo arrancó con el Desafío de Sentencia y Hambre, una prueba contrarreloj en la que los equipos debían atravesar un tronco mientras sus rivales lanzaban bolas para hacerlos caer. El reto fue decisivo: el ganador se quedaba con toda la comida, mientras que el perdedor debía resignarse a pasar hambre.

El equipo Gamma inició con energía, pero errores de coordinación les costaron la victoria. “Perdimos por no escucharnos, por no concentrarnos”, reconoció Zambrano tras pedir disculpas a sus compañeros y aconsejarles enfocarse más si quieren llegar lejos.

Por otro lado, Omega celebró su triunfo, aunque la tensión interna no tardó en aparecer. “Estoy mamada de los errores, de las burlas, no aguanto más”, expresó Mencho, frustrada por las fallas de su equipo y por lo que considera una falta de compromiso. Gio, visiblemente afectado, también mostró su agotamiento emocional: “¿Por qué me estás poniendo estas pruebas? Estoy cansado de perder”, dijo entre lágrimas.



La producción, fiel a su promesa de renovar cada ciclo, incorporó nuevas reglas y dinámicas en los boxes que están redefiniendo el ritmo del juego y elevando el nivel de exigencia para todos los competidores.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue el protagonizado por Katiuska, capitana de Omega, quien se realizó una prueba de embarazo. Aunque el resultado fue negativo, decidió bromear con sus compañeros haciéndoles creer lo contrario, lo que generó sorpresa, risas y un breve caos en la casa.



Entre estrategias, disculpas y explosiones emocionales, el día cerró con una nueva derrota para Gamma y el chaleco de sentencia puesto sobre Potro. Mientras tanto, los equipos comienzan a mostrar el impacto del cansancio y las decisiones que podrían cambiar el rumbo de la competencia. El Desafío Siglo XXI continúa elevando la tensión y demostrando que, más allá de la fuerza física, la verdadera batalla está en la mente y en la convivencia.

