Britney Spears cayó por unas escaleras y se lesionó la rodilla: "Fue horrible"

Britney Spears sorprendió y preocupó a sus seguidores al publicar un nuevo video bailando en sus redes sociales, pero esta vez lo que se robó la atención es que la estrella del pop tenía vendajes en sus manos y piernas. Según detalló en la publicación la famosa, sufrió un accidente casero.



¿Qué le pasó a Britney Spears?

'La princesa del pop' apareció vestida con tacones y un diminuto vestido de color rosa para realizar frente a la cámara de su celular y en la sala de su mansión sus ya acostumbrados videos bailando, algunos más polémicos que otros. Pero esta vez lo que generó conversación en las redes es que la cantante se presentó con algunas heridas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Psss, me caí por las escaleras en la casa de mi amiga… fue horrible", escribió Spears en la descripción de la publicación, explicando el motivo de las vendas en sus manos y rodillas y agregó sin dar muchos detalles que "se sale de vez en cuando, no estoy segura si está roto pero por ahora está encajado (o "dentro")!!! Gracias a Dios".

La cantante de 43 años también expresó en la publicación que sus hijos Sean Preston y Jayden James pasaron unos días junto a ella, pero que ambos jóvenes ya regresaron a sus labores. "Mis chicos tuvieron que irse y volver a Maui".



Britney Spears señaló que su baile es una forma de expresarse. "Así es como me expreso y rezo a través del arte... padre nuestro que estás en el cielo... No busco preocupación ni lástima, solo quiero ser una buena mujer y mejorar... y tengo un apoyo maravilloso, ¡así que que tengan un día brillante!".

Publicidad

Esta no es la primera vez que Britney Spears preocupa a sus seguidores con sus publicaciones en redes sociales. Desde que la famosa recuperó el control de las mismas, su dinero y vida en general, anteriormente bajo el control de su padre, regresó con sus bailes en su cuenta de Instagram sorprendiendo a veces con muy poca ropa, comentarios extraños y hasta un baile con cuchillos que causó polémica.



La vida de Britney Spears en la pantalla

The Woman in Me es el libro de memorias que la cantante y estrella del pop Britney Spears presentó al mundo en octubre de 2023, ahora será llevado al cine por Universal en formato biopic y será dirigido por el estadounidense Jon Chu, informaron en las últimas horas medios especializados.



El proyecto llegará a la gran pantalla luego de que los estudios Universal se hicieran con los derechos de las memorias publicadas por la intérprete en 2023 y que se convirtieron en un inmediato éxito de ventas, con más de 2,5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

Todavía se desconocen detalles sobre la fecha de estreno en cines de esta biopic de la vida de la princesa del pop. Ni siquiera se sabe quién será la actriz encargada de interpretar a la cantante.

Publicidad

Sin embargo, The Hollywood Reporter sí dio a conocer que en este proyecto se dará una narración bastante extensa de la vida de Britney Spears, por lo que será dividida en dos partes, abordando partes de su vida como sus relaciones personales y profesionales, eventos políticos, su salud mental y problemas familiares.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL