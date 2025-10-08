En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Hija de Diomedes Díaz arremete contra Dayana Jaimes, viuda de Martin Elías, y reveló fuertes audios

Hija de Diomedes Díaz arremete contra Dayana Jaimes, viuda de Martin Elías, y reveló fuertes audios

Betsy Liliana Díaz rompió el silencio en la polémica que se ha generado con su excuñada Dayana Jaimes y publicó unos audios comprometedores. "No seas payasa".

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de oct, 2025
Betsy Liliana y Dayana Jaimes
Betsy Liliana habló sobre Dayana Jaimes y publicó los mensajes que le envió -
Foto: @lilidiazg / @dayanajaimes55

