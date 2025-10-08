Hija de Diomedes Díaz arremete contra Dayana Jaimes, viuda de Martin Elías, y reveló fuertes audios

"Yo sí soy una mujer prudente, yo sí soy una dama, Dayana", expresó Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz, en unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, con un fuerte mensaje dirigido a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías Díaz. 'Lily', que hasta ahora se había mantenido alejada de la polémica que estalló hace algunos meses vinculando a su exesposo Evelio Escorcia en una relación extramatrimonial con su excuñada, decidió romper el silencio.

La hija de Diomedes Díaz señaló que cuando se enteró de la situación entre su entonces esposo y su excuñada manejó todo "en privado" y cuando todo se volvió un chisme en portales de noticias guardó silencio para cuidarse, pues estaba en pleno embarazo de sus gemelos. Ahora, según relató, la situación cambió porque Dayana Jaimes la buscó y le envió unos audios insultándola. "Me escribió de un número desconocido y gracias a Dios alcancé a grabar la pantalla".



¿Qué decía Dayana Jaimes en los audios que le envió a Betsy Liliana Díaz?

Lo que se ve en los videos publicados por Betsy Liliana es que, efectivamente, un número que ella no tiene guardado en su celular, pero que tiene la foto de perfil de Dayana Jaimes, le marca por WhatsApp. 'Lily' le dice que no quiere hablar con ella y Jaimes procede a enviarle unos audios que solo se pueden escuchar una vez.

"Porque entre tú y yo hay una gran diferencia, yo siempre -duélate a ti, al que sea- seré la viuda de Martín Elías Díaz Acosta y tú eres a la que dejaron por una moza, una moza que hoy tiene el papel de señora. Esa vas a ser tú, con tres hijos que te pusiste a parir pensando que ibas a tener un hombre a tu lado, que iba a cambiar por ti y no pasó así", se escucha decir a Jaimes en uno de los audios revelados.



Son varios audios en los que Dayana Jaimes le pide a Betsy Liliana que la supere y la llama "ridícula", "estúpida", "patética". Y también le dice: "Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, yo no tengo nada con ese hombre. Yo si hubiera querido le salgo preñada a Evelio hace años". La hija de Diomedes Díaz compartió los audios y escribió: "Les presento a Dayana Jaimes".



Dayana Jaimes se pronuncia tras filtración de los audios

Luego del revuelo causado por las publicaciones de Betsy Liliana, Dayana Jaimes publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. "Del audio, editó una gran parte donde mencioné a varios personajes que forman parte de su vida, incluso estando casada. Me gané su rabia y su odio sin haberme metido en su matrimonio, y ella lo sabe muy bien ... Si su matrimonio se dañó, no fue por mi culpa; que deje de culparme".

Además, la viuda de Martín Elías, aseguró que tiene pruebas de las relaciones extramatrimoniales que sostuvo Betsy Liliana durante su matrimonio. Luego, en un video señaló que emprenderá acciones legales por la filtración de su número de teléfono, pues ha recibido incontables mensajes y llamadas amenazantes, por lo que teme por su seguridad. "Yo todo se lo dejo a Dios, en algún momento la verdad saldrá a la luz. No me arrepiento de nada de lo que dije porque ya era algo que tenía guardado desde hace muchísimo tiempo".



Evelio Escorcia se pronuncia en medio de escándalo entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes

En medio de la polémica generada entre Betsy Liliana Díaz y Dayana Jaimes, también se pronunció en su cuenta de Instagram Eveleio Escorcia, el exesposo de 'Lily' y con quien Dayana habría sostenido una relación amorosa. En esta ocasión, el hombre tomó partido por la hija de Diomedes Díaz y pidió respeto por su familia.



"Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos", escribió el hombre que actualmente sostiene una relación con Marianella Pedroza, mujer con la que también habría sostenido un vínculo durante su matrimonio con Betsy Liliana y con quien también tiene un hijo.



¿Por qué empezó el problema?

Según explicó Betsy Liliana en sus historias de Instagram, Dayana Jaimes intentó contactarla porque estaba muy "enfadada", luego de que en una publicación que hizo en su cuenta de X, varios usuarios le respondieran trayendo a la conversación su romance con Evelio. "Yo no tengo la culpa de eso Dayana, cada quien responde por sus actos. Yo lo único que pido es respeto, guardé silencio mucho tiempo y no lo hice ni por ti, ni por él, lo hice por mis hijos".

