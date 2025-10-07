Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, recordó a Liam Payne: "Una persona incomprendida"

A pocos días de cumplirse un año del fallecimiento de Liam Payne, su excompañero y amigo Louis Tomlinson decidió hablar por primera vez sobre el impacto que dejó su partida. En una entrevista concedida a Rolling Stone UK, el músico británico recordó con profunda emoción al integrante de One Direction, la banda que marcó a toda una generación y que los unió en una hermandad artística que trascendió la fama.

“Fue extremadamente difícil de lidiar”, confesó Tomlinson, quien también admitió que nunca antes había perdido a un amigo. “Creo que era una persona muy incomprendida desde la perspectiva pública. Si alguna vez se juzga su carácter, creo que nueve de cada diez veces, se puede reflexionar sobre ello, y la reflexión es que él era alguien que sólo quería ser amado”, agregó, en un intento de reivindicar la imagen del cantante ante los ojos del público.

La conversación, de la que Rolling Stone UK publicó algunos fragmentos antes de su lanzamiento completo el próximo 9 de octubre, también incluyó una reflexión sobre el futuro de One Direction. “Una reunión sin él resultaría dolorosa”, afirmó Tomlinson, dejando claro que la ausencia de Liam marcaría cualquier intento de reencuentro del grupo que conquistó al mundo durante la década de 2010. “Ahora estaría realmente sorprendido si eso pasara”, añadió.



Para Louis Tomlinson, el aniversario de la muerte de Payne representa más que una fecha: es un recordatorio de la etapa más intensa y formativa de su vida. Ambos compartieron escenarios, giras interminables y la experiencia de pasar de ser adolescentes anónimos a ídolos globales. “Nunca antes había perdido a un amigo”, dijo en la entrevista, una frase que resonó profundamente entre los fans que aún lloran al cantante.

Mientras tanto, Louis continúa su carrera como solista. En 2025 lanzará su tercer álbum de estudio, grabado en parte en Costa Rica, y que, según adelantó, explorará un sonido más libre y experimental. “Este disco tiene un espíritu más hippie, más conectado con lo natural”, comentó el cantante, quien también ha dedicado varias canciones a la memoria de Payne.



Un año sin Liam Payne

La muerte de Liam Payne, ocurrida el pasado 16 de octubre de 2024, conmocionó al mundo de la música. El artista británico fue hallado sin vida tras caer del balcón de su habitación de un hotel de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba hospedado durante una visita a Argentina.

La noticia generó una ola de mensajes de dolor de parte de sus fans y de figuras del espectáculo, especialmente de sus excompañeros de banda, quienes pidieron respeto y privacidad mientras procesaban la pérdida. Payne tenía 31 años y atravesaba un periodo de transformación personal.

Luego de su paso por One Direction, había lanzado su carrera en solitario, explorando sonidos más maduros y colaborando con artistas como Rita Ora y J Balvin. A pesar de los altibajos mediáticos y personales que enfrentó, su voz y carisma seguían siendo recordados por millones de seguidores.



El fenómeno de One Direction

Formada en 2010 en el programa The X Factor del Reino Unido, One Direction fue uno de los fenómenos musicales más grandes del siglo XXI. Integrada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, la banda alcanzó fama mundial casi de inmediato con su sencillo debut 'What Makes You Beautiful'.

Durante cinco años, el grupo rompió récords de ventas, encabezó giras mundiales y se convirtió en un símbolo de la cultura pop global. Su estilo fresco, sus letras románticas y su conexión con una audiencia joven redefinieron la idea de “boy band” en la era digital. Entre sus álbumes más exitosos se encuentran 'Take Me Home' (2012), 'Midnight Memories' (2013) y 'Four' (2014), con los cuales consolidaron su posición como líderes de la música pop internacional.

En 2015, tras la salida de Zayn Malik, One Direction continuó como cuarteto hasta anunciar una pausa indefinida en 2016. Desde entonces, cada integrante siguió su propio camino artístico. Liam Payne, en particular, mostró interés por los géneros urbanos y electrónicos, con éxitos como 'Strip That Down' y 'For You', mientras enfrentaba los retos de mantener su salud física y mental bajo el escrutinio constante de los medios.

A un año de su partida, el nombre de Liam Payne sigue vivo en la memoria colectiva de millones de fans que crecieron con su música. Su voz, su sonrisa y su presencia en el escenario siguen siendo parte del legado de One Direction, una banda que definió una generación y que, incluso tras su disolución, continúa marcando la historia del pop moderno.

