¿Gorillaz llegará a Colombia? Aparecen curiosas señales en Bogotá

Fanáticos de Gorillaz están emocionados ante la posible llegada de la banda virtual a Colombia este año. Luego de algunos años de su último concierto en el país, las redes sociales especulan sobre un próximo anuncio de los artistas, pero a esa emoción se suman especialmente murales y señales que aparecen misteriosamente en Bogotá.



¿Qué señales de Gorillaz han aparecido en Bogotá?

Como parte de la publicidad de un evento y como antesala a un anuncio muy importante en materia de cultura, muchas veces en la calle de la capital se ven grafitis o murales que representan a un artista o agrupación. Hay reportes de varias de estas de Gorillaz en la capital colombiana.

En redes sociales los fanáticos han publicado con emoción que en las calles de Bogotá empezaron a aparecer algunos posters con letras de canciones y con los famosos personajes 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobb. Lo más emocionante y llamativo para los fans fue un gran mural en una pared con los rostros de estos personajes.

Mural de Gorillaz en Bogotá. 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/sGLlG7D81R — Rodolfo Rodríguez (@Rodz_co) February 24, 2026

Esas expresiones artísticas y publicitarias de Gorillaz que se pueden ver en diferentes puntos de la ciudad han generado una gran expectativa entre los fans de Gorillaz, la banda virtual más exitosa del mundo. A esto se suma que la banda ha despertado rumores de una gira por Latinoamérica y que recientemente han presentado nuevos proyectos.



¿Qué ha pasado recientemente con Gorillaz?

Gorillaz fue creada en 1998 por el músico Damon Albarn (líder de Blur) y el artista Jamie Hewlett (creador de Tank Girl). Desde un primer momento, la agrupación llamó la atención por ser un proyecto artístico y musical que se diferenciaba y destacaba en la industria. La banda combina géneros musicales como hip hop, rock alternativo y electrónica dentro de un universo narrativo protagonizado por los cuatro miembros.



Además de la música, el contexto de los personajes ha sido desarrollado a través de videos musicales y libros. Ellos son:



2-D (Stuart Pot): Vocalista principal y tecladista.

Vocalista principal y tecladista. Murdoc Niccals: Bajista y autoproclamado fundador de la banda.

Bajista y autoproclamado fundador de la banda. Noodle: Guitarrista, tecladista y vocalista de origen japonés.

Guitarrista, tecladista y vocalista de origen japonés. Russel Hobbs: Baterista que encarna la influencia del hip hop en el grupo.

Actualmente, la banda está promocionando su noveno álbum 'The Mountain', el cual presentarán al mundo el 27 de febrero, acompañado de un cortometraje llamado 'The Mountain, The Moon Cave and The Sad God' de ocho minutos que también se estrenará el viernes en el canal de YouTube de la banda.



¿Cuántas veces ha estado Gorillaz en Colombia?

De hacerse realidad este anuncio, esta sería la tercera vez que Gorillaz se presenta en Bogotá. Su primera presentación ante el público colombiano fue en 2018 en el Festival Estéreo Picnic, cuando el evento se realizó en el Parque Deportivo 222.



Después de ese gran debut, en el que Damon Albarn celebró su cumpleaños número 50, la banda regresó con un show privado en 2022. Este dejó un gran precedente para los artistas, cuando se presentaron ante más de 10 mil fanáticos en el Movistar Arena. Ese concierto hizo parte de la gira con la que la agrupación celebró sus 20 años de trayectoria.

