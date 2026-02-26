“Nunca pensé que iba a lograr esto”: Kali Uchis sobre su éxito global

Son casi las 3 de la tarde en el centro de Bogotá. El sol cae sobre la carrera Séptima con calle 11, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar. En medio de vendedores de artesanías, obleas y mango, y del flujo constante de turistas y transeúntes, una camioneta negra se detiene. De ella baja Karly Marina Loaiza (el nombre detrás de Kali Uchis). Saluda, se toma fotos con seguidores y se abre paso entre la gente antes de iniciar un recorrido con Noticias Caracol por este sector histórico de la capital.

La artista colomboestadounidense regresa al país en el marco de The Sincerely Tour, gira que inició en Norteamérica y que fue destacada por Billboard entre las más exitosas a nivel global. En esta etapa latinoamericana ha incluido presentaciones en Brasil, Chile, Perú, México y Colombia.

Con 11 años de carrera, ocho álbumes de estudio y canciones que han superado el billón de reproducciones en plataformas digitales, llega a Bogotá en una nueva etapa personal, marcada por la maternidad y en un momento de consolidación internacional. En este contexto, la cantante habló para el programa “Un fenómeno musical” sobre su gira, sus raíces en Pereira, su apuesta bilingüe y el recorrido que la ha llevado de crecer en Colombia a posicionarse en la industria musical global.



Kali Uchis con nosotros en Noticias Caracol. Bienvenida. Estamos en Bogotá, la capital de Colombia, un país que te vio crecer durante muchos años. ¿Qué te parece si recorremos estas calles históricas, llenas de cultura y tradición, que sin duda han marcado tu historia e influenciado tu carrera artística?



Hagámoslo.



Hay mucha gente que se ha acercado a saludarte. ¿Qué es lo más especial de recibir ese cariño? Debe ser muy bonito que las personas de tu país te reconozcan, te saluden y se identifiquen con tus canciones.

Sí, muy lindo para mí. Obviamente, llevo mucho tiempo haciendo esto y es algo hermoso poder compartir con mi gente después de tantos años, después de tantas cosas que han pasado: la pandemia, mi embarazo. Muchas cosas pasaron y yo nunca fui capaz de llevar mi gira hasta acá, y hoy en día lo estamos haciendo, lo estamos logrando.

Iniciaste esta gira en Norteamérica el año pasado y fue destacada por Billboard como una de las más exitosas a nivel global. ¿Qué sentiste cuando viste tu nombre en esa lista?

Pues la verdad, no sabía eso. Pero qué locura, una locura, porque yo vengo de una familia sin recursos, vengo de inicios bien humildes, entonces poder hacer esto después de tanto tiempo es admirable, la verdad.

¿Naciste en los Estados Unidos?

Sí. Yo nací en los Estados Unidos, pero me crié en Colombia, en Pereira. Voy mañana, después del show, a Pereira. Voy a visitar donde está toda mi familia todavía. Voy a presentarles a mis amigos para que conozcan dónde me crié yo, la escuela donde aprendí a leer y escribir, porque yo aprendí a leer y escribir en español antes que en inglés. Entonces fue allá que básicamente empecé mis estudios, de verdad. Vamos a ver todo eso, muy bonito.

¿A qué edad te mudaste a los Estados Unidos?

Creo que tenía como seis o siete años en ese momento.

Estabas muy joven. ¿A qué estado?

A Virginia.

¿Pero después te fuiste a Los Ángeles?

Yo me fui para Los Ángeles después de mi bachillerato.

¿Fue dura esa etapa allá?

Sí, todas las etapas fueron duras, la verdad. Esta etapa es la etapa de lograr y de ser felices.

¿Cómo ha sido para ti ese proceso de encontrar la felicidad? Por ejemplo, ¿qué es lo que hoy hace feliz a Kali Uchis?

Estar con mi hijo. La verdad, mi hijo acaba de cumplir dos añitos, entonces está muy jovencito. Obviamente, poder hacer estas cosas me trae mucha alegría, poder compartir, poder hacer cosas que antes no podía, que por tanto tiempo no pude. Entonces muy bonito eso, muy bonito.

¿Te inspira ese proceso que tienes ahora de maternidad, de tener a tu hijo, musicalmente?

No, la verdad, siendo mamá me inspira a estar en la casa más, estar con mi hijo, porque como es tan chiquito uno no quiere perder tiempo, uno quiere siempre estar al lado de su hijo. Pero yo, como artista, no puedo parar. He dicho tantas veces que voy a tomarme un espacio y nunca lo hago.

¿Ya son 11 años de carrera?

Así es, para mí, como soy escritora y artista de verdad, cada día estoy componiendo cosas, estoy creando cosas. No es algo que puedo decir: “Hoy no lo voy a hacer”. No, es algo que hago a diario.

Te pregunto precisamente por esos años de carrera porque tu primer álbum fue en inglés, ¿no?

Sí, mi primer disco fue Isolation y tuve una canción en español que era reguetón, que se llamaba “Nuestro planeta”.

Pero esa es la que tienes con Reykon, ¿no?

Sí, sí. Pero desde mis inicios, porque antes de eso tenía un mixtape que se llamaba Por Vida y grabé un poco de cosas en Pereira. Para mí siempre ha sido muy importante preservar mi cultura, demostrar mi orgullo de ser colombiana. Eso siempre fue algo muy grande, muy importante para mí.

Kali, por eso precisamente estamos acá. Este es el centro de Bogotá, un lugar con mucha tradición y cultura, y he visto que tú manifiestas mucho eso. Colombia no es solo lo que algunas personas conocen internacionalmente; es música, es tradición, son maravillas increíbles, y eso es con lo que realmente deberían quedarse de nuestro país.

Sí. Siento que a nivel mundial la gente habla de Colombia solo desde los estereotipos establecidos y no entienden que Colombia es mucho más que eso. Tenemos mucha magia en las calles, en la naturaleza. Después de Brasil, creo que somos el país más biodiverso del mundo.

Hay un tema que en verdad me tiene moviendo las caderas, a mí y a todo el mundo: “Muévelo”. Está poniendo a todos a bailar. Es un guiño al reguetón, a la vieja escuela. Cuando uno escucha tus canciones, y en especial este último sencillo, entra como en un estado hipnótico, que es una característica muy tuya. ¿Qué hace Kali para tener esa esencia tan particular y ese sello tan propio?

Yo como artista nunca me he definido por géneros. Siento que soy muy versátil, me inspiro en todo. Para mí siempre ha sido importante, como te dije, en mi primer disco había R&B, canciones diferentes y tantas facetas. Siempre me quiero expresar y nunca es solo una forma, un solo género. A mí no me gusta encajar. Esto pasó de la nada, literalmente lo filtraron y después se pegó en TikTok. No fue algo que yo decidí, fue algo que los fanáticos decidieron.

Pero, Kali, siento que eso también ha sido muy particular, porque lo que surge de manera orgánica y fresca es lo que realmente conecta con las personas, y lo vemos con este sencillo. Otra canción con la que el público estuvo muy conectado fue “Telepatía”, del álbum Sin miedo (del amor y otros demonios), que ya supera el billón de reproducciones.

Soy una artista nada más. Nunca pensé que iba a lograr estas cosas. Nunca pensé que iba a tener no solo una canción, sino varias que iban a pegar así de fuerte. Como escritora es algo muy grande para mí, porque lograrlo una vez es una cosa y poder lograrlo varias veces… entonces dije: “Ah, bueno, de verdad tengo algo”, porque todo esto sale de mi mente, de mis instintos. Me siento muy orgullosa, la verdad.

Kali, tienes colaboraciones con muchos colombianos, entre ellos Juanes, Karol G, Reykon. ¿Tienes en la mira a otros colombianos para crear próximamente música?

Obviamente Shakira, porque ella es la reina. Shakira sería un sueño para mí. Después de eso, es que hay tanto talento en Colombia, hay mucha diversidad de cantantes e intérpretes.

¿Vienes mucho a Colombia?

Esta es la primera vez que vengo desde que nació mi hijo, porque llevar al bebé a otros países es muy difícil y Colombia no está muy cerca para nosotros que vivimos en Los Ángeles. Pero él sí va a Colombia. Nosotros tenemos una finca, ya todo está listo para que lo disfrute y él va a saber que ahí también tiene casa, que Colombia también es su casa. Eso siempre ha sido muy importante para mí. Mi hijo también habla español.

Eso es muy importante, porque sigo sosteniendo que fuiste de las pioneras en apostar por esa dualidad bilingüe en la música. Lo has implementado desde tus primeros proyectos.

Yo me crié así. Siempre me dijeron que eso no iba, que tenía que decidir si iba a cantar en inglés o en español, que no podía hacer las dos cosas. Y yo dije: “¿Por qué?”. Como escritora es lo más fácil para mí, porque hasta hablo así. En mi casa siempre hablamos spanglish. Fue lo más natural para mí seguir adelante con mis instintos. Ahora se puso muy popular cantar en spanglish, es más común, pero en ese momento la gente me decía que qué iba a lograr con eso. Ahora todos lo están haciendo.

¿Sientes que esa es la clave del éxito, decir: “Voy a hacer lo que se me dé la gana”?

Sí, cuando una persona de verdad tiene visión. Yo siento que siempre he tenido visión y aunque muchas personas me querían desalentar, y hubo muchos retos en esta carrera, viniendo de inicios humildes donde uno no tiene recursos ni apoyo -que es muy importante-, siempre sentí que en Colombia y también en Virginia me trataban como que esto era raro.

Kali, Colombia es muy diversa. Estamos en un callejón donde venden obleas, mango, de todo. ¿Qué es lo más bonito para ti de Colombia?

Como soy de Pereira, Pereira es lo más bonito para mí, porque estar en casa es lo más bonito. También siempre me ha gustado Salento, viajaba mucho allá y tengo familia allá. Ahora se volvió muy turístico, entonces no es lo mismo, pero Pereira también se está volviendo un poco turístico.

Kali, estás de tour por Latinoamérica. ¿En qué países has estado?

En Brasil, en Chile, en Perú y aquí en el Movistar Arena en Bogotá. Con mucha emoción. Estar en casa es lo más bonito que uno puede lograr. Vamos a ver cómo se mueve todo.

Estamos en la Plaza de Bolívar, un punto muy turístico.

Yo estuve en una película e hicimos un film acá, donde yo era una adolescente de 15 años y tenía un novio. Estábamos aquí jugando con las palomas.

¿Qué te apasiona además de cantar, de estar en el estudio, de escribir?

Me gusta salir a las calles, ver a la gente. Siempre me ha gustado observar e imaginar cosas. Salgo y escribo historias, veo a la gente y me pongo a imaginar qué vida tiene cada persona, qué cosas le pasan, e invento historias.

Por aquí tengo unos lentes que pegan con tu outfit. Siempre con mucho estilo. Es algo muy propio de ti, tienes una esencia muy auténtica. ¿De dónde nace eso?

No sé, me inspiro mucho en cosas antiguas, en ser latina. Siento que mi estilo es muy latino, pero también trato de mezclar el presente con el futuro y el pasado.

Cuando miras hacia atrás y ves a la Kali que estaba comenzando a perseguir sus sueños, y la comparas con la que hoy está de gira por Latinoamérica y el mundo, ¿qué le dirías a esa Kali?

Que siga haciéndolo, que siga siendo ella misma. Siempre es muy importante ser tú misma, autenticidad, confianza, estar enfocada en lo que quieres hacer y en la persona que quieres ser. Así siempre vas a avanzar.

Kali, de verdad, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol.

MARLON GUTIÉRREZ

NOTICIAS CARACOL