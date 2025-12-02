Miley Cyrus y su novio Maxx Morando se comprometieron tras una relación de 4 años: así es el anillo

Miley Cyrus es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial, su talento marcó a toda una generación que creció viéndola en Disney Channel, donde su papel en Hannah Montana catapultó su carrera hasta convertirla en una de las artistas más influyentes del pop, el rock y el country contemporáneo. Hoy, además de su música, vuelve a captar la atención pública por un acontecimiento personal que marcará un nuevo capítulo en su vida.



La artista de 33 años se comprometió con el músico Maxx Morando, según confirmó una fuente al medio especializado People. La pareja, que sostuvo una relación discreta durante los últimos años, habría dado este paso justo después de aparecer juntos en el estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles, celebrada pasado 1 de diciembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fue en ese evento donde Cyrus lució un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda, una joya que llamó la atención de los asistentes y de los fotógrafos presentes. People también confirmó que la pieza fue diseñada a la medida por la reconocida joyera Jacquie Aiche, quien elaboró un anillo con piedra de corte cojín montada sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates, según explicó al medio Francesca Consulting, representante de la firma.

🚨 MILEY CYRUS & MAX MORANDO ARE OFFICIALLY ENGAGED 💍. pic.twitter.com/Trox32KtlN — Miley Official (@MileyCyrusBz) December 2, 2025

Por su parte, la cantante no ha confirmado ni desmentido públicamente la noticia del compromiso, pero sí compartió en Instagram una serie de fotografías junto a su ahora prometido durante su paso por la alfombra roja. “Cariño, cuando soñamos, soñamos como uno solo”, escribió Cyrus en la publicación, que rápidamente se llenó de felicitaciones de sus fanáticos, muchos de ellos acompañando sus mensajes con emoticones de anillos y corazones.



Publicidad

¿Quién es Maxx Morando, prometido de Miley Cyrus?

Nacido y criado en Los Ángeles, California, Maxx Morando es un músico que ganó reconocimiento tras su paso por la banda The Regrettes, de la cual hizo parte entre 2015 y 2017. Actualmente, a sus 27 años, es baterista de la banda Liily, con la que continúa desarrollando su carrera. Antes de abrirse camino en la industria musical, Morando asistió al School of Rock en Hollywood, donde fortaleció su formación artística.

De acuerdo con los medios, Cyrus y Morando, se conocieron gracias a una cita a ciegas organizada a finales de 2021. Según recordó la propia artista en una entrevista con Vogue británica en 2023, ella aceptó la cita sin expectativas: “Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, dijo entonces. Pero lo que empezó como un encuentro casual rápidamente dio paso a una relación sólida.

Publicidad

La primera vez que fueron vinculados sentimentalmente ocurrió en diciembre de 2021, cuando fueron vistos juntos detrás del escenario durante Miley’s New Year’s Eve Party, el especial navideño que la cantante realizó con NBC en Miami. Meses después, en abril de 2022, la pareja prácticamente confirmó su romance al ser fotografiada besándose en West Hollywood.

El vínculo entre ambos no solo se construyó desde lo personal; también se extendió al plano profesional. Morando colaboró en dos temas del álbum de Cyrus Endless Summer Vacation (2023): “Handstand” y “Violet Chemistry”, y trabajó como productor en varias canciones de su noveno disco, Something Beautiful, donde además coescribió la canción principal.

En los últimos años, Miley Cyrus ha hablado abiertamente sobre la madurez que ha alcanzado en su vida personal. En una entrevista con Harper’s Bazaar en 2024, abordó la diferencia de edad entre ella y Morando, de seis años, asegurando que la relación funciona porque ambos “no se toman la vida demasiado en serio”, aunque reconoció que cada uno ve el mundo de manera distinta.

Una fuente cercana a la pareja también declaró a People en marzo de 2024 que ambos habían dado un paso importante al comenzar a vivir juntos en Malibú. “Está muy contenta con él”, aseguró, destacando que la cantante se ha mostrado más tranquila y armoniosa en los últimos años, ". Todos adoran a Maxx. Es un tipo genial. Es reservado y no le gusta aparecer en la prensa. Le ha venido bien".

Publicidad

En otra conversación con The Cut, Cyrus reflexionó sobre cómo sus experiencias pasadas la llevaron a reconocer qué buscaba realmente en una relación. Aseguró que Morando representa un tipo de amor basado en el respeto y el cuidado mutuo, un aspecto que reconoce haber aprendido con el tiempo: “Terminé con una persona que significa mucho para mí, me trata muy bien y me respeta”, afirmó.

El compromiso surge en un momento de estabilidad profesional para Cyrus, quien continúa recibiendo reconocimiento por sus últimos trabajos musicales. En 2024, ganó el Grammy a la Grabación del Año por su éxito global “Flowers”, canción que interpretó como un homenaje al amor propio, y que se consolidó como uno de los mayores hitos de su carrera. Durante su discurso, dedicó un emotivo saludo a Morando, a quien llamó “mi amor”.

Publicidad

Este nuevo compromiso también marca un nuevo comienzo para la artista, quien estuvo casada anteriormente con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2019. Desde entonces, Cyrus se ha enfocado en su crecimiento personal y artístico, proceso que actualmente ha reconocido como clave para llegar al momento que vive actualmente. Mientras tanto la pareja continúa manteniendo un estilo de vida discreto y alejado del foco mediático excesivo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL