¿Qué pasó entre J Balvin y Valentina Ferrer? Lo que se conoce de su separación

Una de las relaciones más estables y mediáticas del entretenimiento latino llegó a su fin. La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó el 16 de septiembre de 2026 que su historia de amor con el cantante colombiano J Balvin terminó después de varios años juntos y un hijo en común. La noticia puso fin a semanas de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja venían señalando posibles indicios de distanciamiento.



La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por Ferrer en sus historias de Instagram. En el comunicado, la modelo explicó que ambos decidieron seguir caminos distintos, aunque dejó claro que la decisión fue tomada de manera amistosa y pensando en el bienestar de su familia: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la argentina. También señaló que se trata de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

Hasta el momento, J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin, no ha emitido un pronunciamiento público sobre la ruptura ni ha explicado las razones detrás del final de la relación. La ahora expareja se convirtió durante años en una de las más seguidas de la industria musical latina. Su historia comenzó en 2017 durante el rodaje del videoclip de la canción Sigo Extrañándote, donde Ferrer participó como protagonista. Tiempo después iniciaron una relación sentimental que se consolidó lejos de los escándalos y con escasas apariciones públicas relacionadas con polémicas.

En junio de 2021 nació Río, el único hijo de la pareja, quien ha sido mencionado por ambos como la prioridad principal durante esta nueva etapa familiar. En su mensaje, Ferrer insistió en que continuarán acompañando a su hijo con amor y responsabilidad pese a la separación.



El anuncio no tomó completamente por sorpresa a los seguidores de la pareja. Durante las últimas semanas, varios usuarios notaron una menor interacción entre ambos en redes sociales y una ausencia de fotografías juntos, algo que contrastaba con la dinámica que habían mantenido en años anteriores. Además, algunas publicaciones de la modelo argentina fueron interpretadas por internautas como posibles señales de una crisis sentimental.



Entre los contenidos que despertaron comentarios estuvieron videos publicados por Ferrer en TikTok y algunas canciones incluidas en sus publicaciones, las cuales fueron relacionadas por seguidores con mensajes de desamor. Sin embargo, ni ella ni el cantante confirmaron en ese momento que atravesaran problemas en la relación.



Los rumores sobre Melanie Pavola

Tras conocerse la ruptura, volvió a cobrar fuerza una versión que circulaba desde semanas atrás y que involucra a la modelo e influencer mexicana Melanie Pavola. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que dicha situación esté relacionada con la separación anunciada por Valentina Ferrer y J Balvin. Los rumores surgieron después de que Pavola asegurara públicamente haber tenido un acercamiento con el artista colombiano años atrás. Según declaraciones atribuidas a la influencer por distintos medios, el presunto episodio habría ocurrido en Nueva York cuando Ferrer se encontraba embarazada de su hijo.

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Desde que esas afirmaciones se hicieron públicas, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a relacionarlas con el supuesto distanciamiento entre la pareja. No obstante, ninguna de las partes involucradas ha confirmado que exista una conexión entre esos hechos y la ruptura anunciada esta semana. De hecho, en el comunicado compartido por Ferrer no se menciona ninguna infidelidad, terceros involucrados ni conflictos específicos. La modelo se limitó a informar que ambos tomaron la decisión de separarse y pidió respeto por la privacidad de la familia durante este proceso.

Tampoco J Balvin se ha pronunciado sobre las versiones que circulan en internet ni sobre las declaraciones atribuidas a Pavola. Por esa razón, cualquier vínculo entre esos rumores y el final de la relación permanece en el terreno de la especulación.

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ÁNGELA URREA PARRA

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