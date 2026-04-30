¿Por qué Ticketmaster está cancelando boletas de fans de BTS? Así puede reclamar si es su caso

Los conciertos de BTS en Colombia, programados para los 2 y 3 de octubre de este año, siguen dando de qué hablar, no solo por la emoción de las ARMY o las indagaciones de la Superintendencia ante la venta de boletería, ahora también por los reclamos de algunos fanáticos a los que Ticketmaster les canceló sus entradas.

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A través de redes sociales, algunos fans de BTS han denunciado que, luego de la batalla por conseguir sus entradas para el concierto de la agrupación surcoreana en el país, recientemente recibieron un correo de Ticketmaster en el que se les anunciaba que su compra había sido cancelada.



¿Qué está pasando?

X e Instagram se llenaron de reclamos por parte de seguidores de BTS alarmados por la cancelación de sus entradas para los conciertos. "Exigimos una respuesta clara y la devolución inmediato de nuestras boletas. La cancelación por parte de Ticketmaster se realizó sin una explicación válida, dejando a miles de fans en la incertidumbre", señalaron varios en sus publicaciones.

Uno de los casos, por ejemplo, detalló que adquirió sus entradas el pasado 7 de abril, en la preventa para fans. "Teníamos cada una nuestra membresía", detalló la joven que expuso la denuncia en un video y agregó que logró adquirir cuatro entradas VIP soundcheck para el evento. Sin embargo, el 25 de abril recibió un alarmante correo de la tiquetera.



"Hemos reembolsado algunos de los productos de tu compra. Ya tienes el dinero disponible", se leía en el mensaje, dándole a entender que sus boletas habían sido canceladas y su dinero sería regresado a su cuenta. Pero la fanática detalló que ella nunca solicitó este reembolso.



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La respuesta de Ticketmaster

Fueron varias las quejas públicas que las ARMY hicieron en redes sociales, señalando que Ticketmaster había cancelado sus entradas a los conciertos sin motivo alguno. La tiquetera aseguró que la cancelación de algunas boletas para los dos eventos en El Campín se dieron luego de hacer una revisión a las transacciones y hallar algunas compras que habrían incumplido sus términos de uso.

"Identificamos una serie de compras de boletos que violaron nuestros Términos de Uso y, desde entonces, hemos cancelado esos pedidos. Estos boletos fueron adquiridos por personas que utilizaron información falsa para evadir las medidas de seguridad, no por fans genuinos", señaló la compañía a través de un comunicado.

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Cabe resaltar que la revisión de la venta de boletería para los conciertos de BTS se diera luego de que algunos fans denunciaran en redes sociales que los revendedores estaban vendiendo las entradas a precios muy elevados en otras plataformas. Según Ticketmaster, tras realizar una exhaustiva revisión de las transacciones, decidieron cancelar las entradas de las compras sospechosas y ponerlas nuevamente a la venta para garantizar un acceso más justo para los verdaderos seguidores.

Sin embargo, esta decisión de la tiquetera en lugar de beneficiar a los verdaderos fans, terminó afectándolos. Varios de ellos desmintieron a la tiquetera señalando que realizaron sus compras de manera legal y siguiendo los términos de la página. "No utilizamos datos falsos. Ticketmaster me responde diciendo que mi caso ya fue estudiado y que mi dinero ya fue devuelto. Pero yo no necesito el dinero, lo que necesito son mis boletas y una explicación con pruebas de por qué me las cancelaron", reclamó una de las afectadas.



¿Cómo reclamar a Ticketmaster?

Ante esta nueva ola de denuncias, Ticketmaster habilitó una opción para que quienes consideren que la cancelación de sus entradas fue injusta, hagan el debido reclamo. Aseguraron que el proceso se debe realizar a través de su canal de PQRS, en el que se revisará cada caso individualmente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co