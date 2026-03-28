Murió el actor Santiago Munévar, considerado uno de los pioneros del doblaje en Colombia

Murió el actor Santiago Munévar, uno de los fundadores del doblaje en Colombia, a la edad de 66 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) y el reconocido locutor y periodista Armando Plata.

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El artista falleció el 27 de marzo, “Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer”, expresó Obeida Benavides en un mensaje que hizo público la ACA.

Julio Hernán Correa, presidente de ACA, declaró en la revista Vea que aún se desconocen las causas de su fallecimiento, pero desvirtuó los rumores que señalaban que había muerto en 2025. “Estaba vivo. Hace un par de semanas participó en una asamblea virtual de la Asociación en condiciones normales”, aseguró. (Lea también: Murió uno de los actores de la trilogía de ‘Volver al Futuro’: Michael J. Fox envió sentido mensaje)



La carrera actoral de Santiago Munévar

En la televisión colombiana es recordado por protagonizar la comedia ‘Aquilino el inquilino’ y la serie ‘Así fue’. También trabajó en teatro y radio. Sin embargo, se destacó como actor de doblaje y, según el mismo Armando Plata, fue “uno de los fundadores del doblaje en Colombia”.



Nacido el 16 de abril de 1959, Santiago Munévar se destacó por aportar su voz a producciones como ‘Yu-Gi-Oh! 5D's’, la serie de anime ‘El libro de la selva’ y ‘El último de los mohicanos’, entre otros programas, así como ser narrador de documentales en National Geographic y Discovery Channel.



Era padre de Adrián Munévar, otro reconocido actor de doblaje.

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Armando Plata lamentó su partida, expresando: “Se nos fue un pionero del doblaje colombiano”.

Por su parte, en el mensaje de Obeida Benavides para la ACA, la actriz afirmó que “hay voces inconfundibles” como la de Santiago Munévar.

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“Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero. Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso”, añadió, y terminó sus palabras diciendo: “Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co