Juanes inaugurará nuevo escenario para conciertos en Antioquia: fecha y precios de las entradas

Este martes 12 de mayo de 2026, se confirmó lo que muchos fanáticos de la música en Antioquia esperaban: la apertura de un nuevo escenario en el departamento para conciertos. La noticia de la apertura llegó de la mano con la sorpresa de que Juanes será el encargado de inaugurar oficialmente la DAVIarena en Sabaneta, un evento que no solo marca la apertura de un recinto de talla mundial, sino también el regreso triunfal del artista a sus raíces antioqueñas.



¿Cuándo será el concierto de Juanes?

Este concierto, programado para el próximo 14 de noviembre, se perfila como uno de los momentos más significativos en la trayectoria del cantautor paisa, quien ha expresado que ha esperado "toda la vida por este momento".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio se hizo en redes sociales con un video de Juanes hablando no solo de su historia musical, sino también de esos sueños que nacieron en su ciudad natal. "MEDELLÍN !! Ustedes son todo para mí. Hoy me siento muy feliz de contarles que tendré el honor de hacer el show inaugural del DAVIarena en Medellín este próximo 14 de noviembre. Este lugar seguirá cambiando la dinámica de la música y la cultura en esta ciudad. Lo que tanto soñamos por años ahora es una realidad. Los espero para darles el mejor show de mi vida. JuanEsteban en la casa papá", escribió el artista.

El concierto del 14 de noviembre no es un evento aislado; forma parte del Juanes World Tour 2026, una ambiciosa gira internacional que recorrerá más de 50 escenarios en América y Europa,,. Para Juanes, esta presentación tiene una carga emocional profunda, potenciada por el reciente lanzamiento de su álbum más personal hasta la fecha: JuanesTeban.



Precios y venta de entradas para concierto de Juanes en Medellín

Para los interesados en asistir a este eJuanes inaugurará nuevo escenario para conciertos en Antioquia: fecha y precios de las entradasvento histórico, la organización ha confirmado que la preventa de boletas iniciará este jueves 14 de mayo de 2026 para clientes con tarjetas de crédito Davivienda y Daviplata y hasta el 18 de mayo en la página de TuBoleta. Aunque los precios específicos de las entradas no fueron detallados en los informes oficiales de lanzamiento, se espera que la boletería esté disponible a través de los canales habituales de la organización del evento y la plataforma de la DAVIarena.



Este disco conceptual, que sirve como eje de la gira, explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, fusionando el rock con raíces latinas. Durante el anuncio, Juanes prometió que el show en la DAVIarena contará con una propuesta visual y musical renovada, asegurando con determinación: "Voy a hacer el mejor concierto de mi vida".



¿Dónde queda el DAVIarena?

El nuevo escenario para conciertos de Antioquia está ubicado estratégicamente en el municipio de Sabaneta, a cinco minutos de la Estación Itagüí del Metro de Medellín, y anteriormente era conocido como Arena Primavera. Su renovación surge como la respuesta a una necesidad histórica de la región: contar con un espacio diseñado específicamente para espectáculos de gran formato. Con una capacidad para recibir entre 17.200 y 17.300 asistentes, este recinto busca posicionarse como uno de los centros de entretenimiento más importantes de Latinoamérica.



Con una inversión estimada en 320.000 millones de pesos por parte de Davivienda y la proyección de realizar cerca de 65 eventos en su primer año, la DAVIarena no solo será el hogar de la música, sino también un motor económico que espera generar un impacto de 100 millones de dólares para el área metropolitana.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co