Murió uno de los actores de la trilogía de ‘Volver al Futuro’: Michael J. Fox envió sentido mensaje

Murió James Tolkan, uno de los actores que participó en las tres cintas de ‘Volver al Futuro’ (Back to the Future), protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

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El actor, de 94 años, “falleció pacíficamente en Saranac Lake, Nueva York, el 26 de marzo de 2026”, informó el sitio web de la trilogía de Robert Zemeckis, que se rodó en las décadas de 1980 y 1990. (Lea también: Actor de Volver al futuro murió a los 89 años tras complicaciones de una operación)



El rol de James Tolkan en ‘Volver al Futuro’

El actor es recordado con cariño por ser el estricto señor Strickland, director de la escuela en la que estudiaron Marty McFly y sus padres, así como su enemigo, Biff Tannen.

“Tienes un gran problema de conducta, McFly. ¡Eres holgazán! Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí, también era holgazán”, es una de las frases más recordadas de su personaje en la película.



En la tercera parte de ‘Volver al Futuro’, James Tolkan interpretó a su antepasado y era el Marshall Strickland. Allí, tras encarar al villano, Buford Tannen, le decía a su hijo: “Así es como se les trata, hijo. Nunca les des ni un respiro y mantén la disciplina en todo momento. Recuerda esa palabra, disciplina”.



Otros papeles de James Tolkan

El actor de 94 años, que combatió en la Guerra de Corea, trabajó durante 25 años en el teatro neoyorquino. También hizo parte de películas como ‘Prince of the City’ (1981), ‘War Games’, ‘Top Gun’ (1986) en la que interpretó a Stinger, el oficial al mando de Tom Cruise, y tuvo un doble papel en ‘Love and Death’, de Woody Allen, además de aparecer en numerosas películas y series de televisión hasta 2011.



Su partida generó la reacción de Michael J. Fox, quien en sus historias posteó una imagen junto a Tolkan acompañada del siguiente mensaje: “Descanse en paz el gran James Tolkan. Definitivamente no eras un holgazán. Estoy agradecido por conocerte, actuar contigo y dirigirte en ‘Tales from the Crypt’ (Cuentos de la Cripta). Te echaré de menos, amigo”.

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Christopher Lloyd, el Doc, también lamentó la partida del actor: “James, a donde vas no necesitas carreteras. Te extraño, amigo”.

A Tolkan le sobreviven su esposa, Parmelee, con quien estuvo casado durante 54 años, y tres sobrinas. “Jim adoraba a los animales y agradecería donaciones en su memoria a su refugio de animales local, organización de rescate animal o filial de la Sociedad Protectora de Animales”, indicó el sitio web de ‘Volver al Futuro’.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co