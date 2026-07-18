Murió el hijo de reconocida actriz y villana de telenovelas en Barbados: esto es lo que se sabe

La actriz cubana Aylín Mujica, reconocida por interpretar personajes antagónicos en distintas producciones de televisión, atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 30 años. La noticia la recibió mientras participaba en las grabaciones del programa Top Chef VIP en Colombia, donde, según la información difundida por diversos medios, fue informada mediante una llamada telefónica.

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De acuerdo con lo publicado por Hola! México, la actriz se encontraba grabando el reality gastronómico cuando conoció el fallecimiento de su hijo. Tras recibir la noticia, suspendió sus compromisos profesionales para reunirse con su familia.

Hasta el momento, Aylín Mujica no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, posteriormente respondió a una publicación del programa Al Rojo Vivo en redes sociales con un breve mensaje: "Muchas gracias familia. Solo puedo decir que estoy devastada".



Lo que se sabe de la muerte

La familia no ha informado de manera oficial las causas del fallecimiento de Mauro Menéndez, sin embargo, el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, informó que, según la información conocida hasta ese momento, el joven presentaba un cuadro de neumonía antes de viajar a Barbados. Durante la emisión, la presentadora Jessica Carrillo señaló que Mauro se encontraba enfermo, que viajó a la isla y posteriormente fue trasladado a un hospital tras presentar dificultades respiratorias. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la familia ni por las autoridades.



Además, los medios también han indicado que el fallecimiento ocurrió mientras el joven permanecía en Barbados, donde había viajado para asistir a un evento deportivo. Sin embargo, la familia ha preferido mantener reserva sobre las circunstancias del hecho.

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Su padre confirmó el fallecimiento

Quien sí confirmó públicamente la muerte de Mauro Menéndez fue su padre, el músico Osamu Menéndez, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado".En la misma publicación agregó: "Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias". En sus redes sociales constantemente le dedicaba mensajes de cariño a su hijo.

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Tras ese mensaje comenzaron a conocerse las reacciones de personas cercanas a la familia y de seguidores de la actriz, quienes expresaron sus condolencias. Entre ellas estuvo la actriz Maribel Guardia, quien escribió en redes sociales:

"Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor".

La esposa de Osamu Menéndez, Yoraisy Gómez, también se pronunció a través de sus redes sociales. Junto a una fotografía en la que aparece Mauro Menéndez con su hermano menor, compartió un mensaje en el que expresó el impacto que ha tenido la pérdida para la familia.

"Qué hago con tanto tanto tanto dolor. Cómo le explico a Oliver que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados, que no abrirás sus brazos para cargarlo, cómo le explico que su hermano mayor ya no está". En el mismo mensaje agregó:

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"Mau sabes que para mí eras otro hijo y me quedo con tu sonrisa explosiva, me quedo con esa dulzura en tu mirada, me quedo con ese 'Yory, qué rico te quedó esta comida'. Cómo podemos continuar sabiendo que no estás. Demasiado dolor".



¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez era conocido en la escena de la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ. Desarrollaba su carrera como DJ y productor musical, participando en presentaciones en clubes, festivales y otros eventos, principalmente en Miami y diferentes destinos del Caribe y Estados Unidos.

En sus redes sociales compartía contenido relacionado con sus presentaciones, viajes y proyectos musicales. Días antes de conocerse la noticia, Aylín Mujica había anunciado su participación en una nueva temporada de Top Chef VIP.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co