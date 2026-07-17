Muere Brenda Fricker, querida actriz de 'Home Alone 2', a los 81 años

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora de un Óscar en 1990 por su papel en 'Mi pie izquierdo' ('My left foot') y conocida también por su interpretación en la segunda entrega de 'Home alone', falleció tras enfrentar una larga enfermedad, informó este viernes 17 de julio su representante Phil Belfield.

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"Con profunda tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció en Dublín, a la edad de 81 años", indicó su agente en un comunicado enviado a la AFP, en el que mencionó "problemas de salud". El hombre agregó que "nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia".



¿Quién era Brenda Fricker?

Brenda Fricker comenzó su carrera en televisión y se dio a conocer gracias a su papel de la enfermera Megan Roach en la serie 'Casualty', a mediados de la década de 1980. Su actuación en 'Mi pie izquierdo' le valió el Óscar a la mejor actriz de reparto, y se convirtió en la primera irlandesa en conseguirlo. La película cuenta la historia de un hombre que nació con parálisis cerebral en la que ella dio vida a la madre del irlandés Christy Brown, a quien interpretó Daniel Day-Lewis y por que el también obtuvo un Oscar a mejor actor.

En su discurso de aceptación en el corazón de Hollywood, tuvo un recuerdo para su país y dedicó el galardón a "todo el pueblo de Irlanda". La actriz también dejó huella entre el gran público con 'Home alone 2' ('Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York'), un éxito mundial en el que interpretaba a la mujer de las palomas de Central Park, quien entabla amistad con Kevin, el personaje interpretado por Macaulay Culkin.



Tras aquel éxito se afianzó como un rostro familiar para el público internacional gracias a sus papeles en películas como ‘The Field’ (El prado, 1990), ‘A Time to Kill’ (Tiempo de matar, 1996) o ‘Veronica Guerin’ (2003). "Tuve el honor de conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre ocupará un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo", agregó Belfield en la nota.

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El primer ministro irlandés, Micheál Martin, se declaró "profundamente entristecido" por la muerte de la actriz. El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, describió hoy a Fricker como "una gigante del cine irlandés" y elogió su inolvidable interpretación en ‘Mi pie izquierdo’. "De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron", escribió el diplomático en la red social X.

Además del cine, Fricker, nacida en Dublín, fue habitual en dramas televisivos de las principales cadenas de Irlanda y del Reino Unido, con destacados papeles en ‘Casualty’ (BBC), ‘Arriba y abajo’ (ITV) o en popular telenovela británica ‘Coronation Street’. También actuó en numerosas producciones teatrales, entre ellas ‘Lavender Blue’ y ‘A Pagan’s Place’, representadas en escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

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Fricker estuvo casada con el director Barry Davies desde 1979 hasta 1988. Se quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos, una experiencia que, según confesó, le provocó una profunda depresión durante gran parte de su vida. Entre sus aficiones figuraban cuidar de sus perros, leer poesía, jugar al snooker y beber cerveza Guinness.

*Con información de EFE y AFP