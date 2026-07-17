¿A qué hora será y cuánto durará el show de Shakira, Madonna y Bieber en la final del Mundial 2026?

Este domingo 19 de julio de 2026, el MetLife Stadium en East Rutherford, Estados Unidos, será el epicentro de un evento sin precedentes en la historia de la FIFA. Por primera vez en la historia, la final de la Copa del Mundo tendrá un show de medio tiempo. En medio del partido en el que la Selección Argentina se enfrentará a España por el trofeo más codiciado, Shakira liderará un espectáculo que promete detener el aliento del planeta entero.



¿A qué hora será la presentación de Shakira?

Para los colombianos que están programando sus reuniones con amigos y familia, el pitazo inicial de la gran final entre Argentina y España está programado para la 2:00 p. m. (hora Colombia).

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Aunque la FIFA no ha establecido una hora exacta para el inicio de las presentaciones musicales, se estima que el show de medio tiempo arranque alrededor de las 3:00 p. m., inmediatamente después de que el árbitro pite el final de los primeros 45 minutos. Cabe recordar que el inicio exacto dependerá del tiempo de reposición que se otorgue en la primera mitad del encuentro.



Los artistas que se presentarán en la final del Mundial

La organización ha tirado la casa por la ventana para esta primera edición. Shakira no estará sola; la acompañarán leyendas y fenómenos globales de la música.

El cartel oficial confirmado incluye a Shakira, la artista barranquillera que tiene la canción oficial de este evento, 'Dai Dai' y tendrá como invitados a los Ghetto Kids de Uganda. También se sumarán Madonna, 'La Reina del Pop', quien aportará su experiencia y espectacularidad al escenario del MetLife; BTS,l fenómeno del K-Pop que hará vibrar las gradas con su energía característica; Justin Bieber, la joven estrella canadiense. Coldplay y Burna Boy también participarán junto al reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22 Chorus.



La dirección artística del evento está en manos de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien ha trabajado en conjunto con la organización Global Citizen y la FIFA para crear una experiencia inolvidable.



¿Cuánto durará el medio tiempo de la gran final del Mundial?

A diferencia de los rumores iniciales que sugerían pausas prolongadas de hasta media hora, la FIFA ha optado por un formato dinámico. El espectáculo del entretiempo tendrá una duración total de 17 minutos. Este tiempo se divide de la siguiente manera: 11 minutos de presentaciones musicales ininterrumpidas y 6 minutos destinados exclusivamente al montaje y desmontaje del escenario sobre el césped del estadio.



De esta forma, el descanso reglamentario de 15 minutos solo se extenderá dos minutos adicionales, asegurando que el ritmo del partido no se vea afectado significativamente. Es un esfuerzo técnico monumental para ofrecer una experiencia estilo Super Bowl sin sacrificar la esencia del fútbol.

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Los aficionados colombianos podrán disfrutar tanto del partido como del show del medio tiempo a través de la señal en vivo del Gol Caracol y en la plataforma de streaming Ditu, así como la plataforma de streaming global ViX. Además, se espera que el show sea proyectado en los diversos FIFA Fan Fest y salas de cine seleccionadas

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co