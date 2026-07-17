Morat revela el 'dress code' para sus conciertos del Ya Es Mañana Tour: ¿cuándo estarán en Bogotá?

Cada vez está más cerca el regreso Morat a su ciudad natal, Bogotá. Los integrantes de la agrupación se preparan para subirse una vez más al escenario del Movistar Arena, esta vez con el show del 'Ya Es Mañana World Tour', gira de conciertos que lleva el nombre de su más reciente álbum, uno en el que los bogotanos le hicieron eco a los sentimientos que llegan con el paso de los años y la llegada de las responsabilidades.

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Con seis fechas de conciertos programadas en Bogotá para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, los artistas Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas pretenden emocionar una vez más a sus fanáticos bogotanos con una nueva puesta en escena. De la cual, los famosos ya revelaron cuál será el 'dress code' oficial.



¿Cuál será el 'dress code' de los conciertos de Morat?

Morat inició una tradición con sus fanáticos en su gira de conciertos con el 'Antes De Que Amanezca Tour', cuando invitó a sus seguidores a asistir a uno de sus shows en pijama. Sin intención de crear un movimiento tan grande, presenciaron el concierto ante miles de personas que cumplieron con el objetivo, cosa que se replicó a lo largo de la gira.

Desde entonces, cuando los bogotanos anuncian nuevos conciertos, sus seguidores esperan con ansias que también les indiquen cuál será el nuevo 'dress code' para preparar sus atuendos. En esta ocasión, la banda de pop/rock ha confirmado oficialmente que en esta ocasión la propuesta es: 'El “Traje” Que Traje'.



A través de un video en redes sociales, la banda bogotana presentó la idea creativa de vestuario para sus próximos conciertos. Teniendo en cuenta que su álbum 'Ya Es Mañana' reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia, el crecimiento y las expectativas que llegan con la adultez, los músicos llegan a la conclusión de que el mejor atuendo para representar el paso de la adolescencia a la adultez es el traje de gala.



Sin embargo, fiel a la esencia de su música, los integrantes de Morat han sido enfáticos en que no quieren que sus seguidores vayan "uniformados" a los eventos. En el video, de hecho, muestran cómo cada uno de ellos adapta el traje serio y aburrido a su estilo personal, por lo que esperan que cada fanático le dé una reinterpretación propia al concepto del traje de adulto. “No queremos uniformar al público. Queremos darles un código para jugar", detallaron.

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El 'dress code' no solo hará parte de los conciertos en Bogotá, sino que también acompañará toda la gira internacional y viajará junto a Morat por cada ciudad del mundo en el que pararán con el 'Ya Es Mañana World Tour', permitiendo que en cada país los fans vivan esta experiencia desde su visión. Como complemento, la banda aseguró que compartirá referencias visuales que servirán únicamente como inspiración, reafirmando que no existen reglas ni una única forma de participar.



Todas las fechas del 'Ya Es Mañana World Tour' de Morat

Estas son todas las fechas anunciadas por los bogotanos hasta ahora:



14/08/26 - Bogotá - Movistar Arena

15/08/26 - Bogotá - Movistar Arena

16/08/26 - Bogotá - Movistar Arena

21/08/26 - Bogotá - Movistar Arena

22/08/26 - Bogotá - Movistar Arena

23/08/26 - Bogotá - Movistar Arena

08/09/26 - Santiago - Movistar Arena

09/09/26 - Santiago - Movistar Arena

10/09/26 - Santiago - Movistar Arena

14/09/26 - Santiago - Movistar Arena

15/09/26 - Santiago - Movistar Arena

16/09/26 - Santiago - Movistar Arena

24/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena

25/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena

26/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena

29/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena

30/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena

16/10/26 - Barcelona - Palau Sant Jordi

17/10/26 - Barcelona - Palau Sant Jordi

21/10/26 - Pamplona - Navarra Arena

23/10/26 - Valencia - Roig Arena

25/10/26 - Sevilla - Centro Andaluz Arte Contemporáneo

27/10/26 - Madrid - Movistar Arena

28/10/26 - Madrid - Movistar Arena

30/10/26 - Madrid - Movistar Arena

31/10/26 - Madrid - Movistar Arena

06/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes

07/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes

08/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes

12/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes

13/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes

14/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes

20/11/26 - Guadalajara - Arena Vfg

21/11/26 - Guadalajara - Arena Vfg

02/12/26 - Monterrey - Arena Monterrey

03/12/26 - Monterrey - Arena Monterrey

26/02/27 - Los Ángeles, Ca - Por Confirmar

28/02/27 - El Paso, Tx - Por Confirmar

05/03/27 - Chicago, Il - Por Confirmar

07/03/27 - Boston, Ma - Por Confirmar

12/03/27 - Grand Prairie, Tx - Por Confirmar

13/03/27 - Sugar Land, Tx - Por Confirmar

14/03/27 - Hidalgo, Tx - Por Confirmar

18/03/27 - Orlando, Fl - Por Confirmar

20/03/27 - Miami, Fl - Por Confirmar

26/03/27 - Toronto, On - Por Confirmar

27/03/27 - Montreal, Qc - Por Confirmar

01/04/27 - Brooklyn, Ny - Por Confirmar

03/04/27 - Fairfax, Va - Por Confirmar

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co