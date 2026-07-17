Morat revela el 'dress code' para sus conciertos del Ya Es Mañana Tour: ¿cuándo estarán en Bogotá?

Cada vez está más cerca el regreso Morat a su ciudad natal, Bogotá. Los integrantes de la agrupación se preparan para subirse una vez más al escenario del Movistar Arena, esta vez con el show del 'Ya Es Mañana World Tour', gira de conciertos que lleva el nombre de su más reciente álbum, uno en el que los bogotanos le hicieron eco a los sentimientos que llegan con el paso de los años y la llegada de las responsabilidades.
Con seis fechas de conciertos programadas en Bogotá para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, los artistas Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas pretenden emocionar una vez más a sus fanáticos bogotanos con una nueva puesta en escena. De la cual, los famosos ya revelaron cuál será el 'dress code' oficial.
¿Cuál será el 'dress code' de los conciertos de Morat?
Morat inició una tradición con sus fanáticos en su gira de conciertos con el 'Antes De Que Amanezca Tour', cuando invitó a sus seguidores a asistir a uno de sus shows en pijama. Sin intención de crear un movimiento tan grande, presenciaron el concierto ante miles de personas que cumplieron con el objetivo, cosa que se replicó a lo largo de la gira.
Desde entonces, cuando los bogotanos anuncian nuevos conciertos, sus seguidores esperan con ansias que también les indiquen cuál será el nuevo 'dress code' para preparar sus atuendos. En esta ocasión, la banda de pop/rock ha confirmado oficialmente que en esta ocasión la propuesta es: 'El “Traje” Que Traje'.
A través de un video en redes sociales, la banda bogotana presentó la idea creativa de vestuario para sus próximos conciertos. Teniendo en cuenta que su álbum 'Ya Es Mañana' reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia, el crecimiento y las expectativas que llegan con la adultez, los músicos llegan a la conclusión de que el mejor atuendo para representar el paso de la adolescencia a la adultez es el traje de gala.
Sin embargo, fiel a la esencia de su música, los integrantes de Morat han sido enfáticos en que no quieren que sus seguidores vayan "uniformados" a los eventos. En el video, de hecho, muestran cómo cada uno de ellos adapta el traje serio y aburrido a su estilo personal, por lo que esperan que cada fanático le dé una reinterpretación propia al concepto del traje de adulto. “No queremos uniformar al público. Queremos darles un código para jugar", detallaron.
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El 'dress code' no solo hará parte de los conciertos en Bogotá, sino que también acompañará toda la gira internacional y viajará junto a Morat por cada ciudad del mundo en el que pararán con el 'Ya Es Mañana World Tour', permitiendo que en cada país los fans vivan esta experiencia desde su visión. Como complemento, la banda aseguró que compartirá referencias visuales que servirán únicamente como inspiración, reafirmando que no existen reglas ni una única forma de participar.
Todas las fechas del 'Ya Es Mañana World Tour' de Morat
Estas son todas las fechas anunciadas por los bogotanos hasta ahora:
- 14/08/26 - Bogotá - Movistar Arena
- 15/08/26 - Bogotá - Movistar Arena
- 16/08/26 - Bogotá - Movistar Arena
- 21/08/26 - Bogotá - Movistar Arena
- 22/08/26 - Bogotá - Movistar Arena
- 23/08/26 - Bogotá - Movistar Arena
- 08/09/26 - Santiago - Movistar Arena
- 09/09/26 - Santiago - Movistar Arena
- 10/09/26 - Santiago - Movistar Arena
- 14/09/26 - Santiago - Movistar Arena
- 15/09/26 - Santiago - Movistar Arena
- 16/09/26 - Santiago - Movistar Arena
- 24/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena
- 25/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena
- 26/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena
- 29/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena
- 30/09/26 - Buenos Aires - Movistar Arena
- 16/10/26 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 17/10/26 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 21/10/26 - Pamplona - Navarra Arena
- 23/10/26 - Valencia - Roig Arena
- 25/10/26 - Sevilla - Centro Andaluz Arte Contemporáneo
- 27/10/26 - Madrid - Movistar Arena
- 28/10/26 - Madrid - Movistar Arena
- 30/10/26 - Madrid - Movistar Arena
- 31/10/26 - Madrid - Movistar Arena
- 06/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes
- 07/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes
- 08/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes
- 12/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes
- 13/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes
- 14/11/26 - Cdmx - Palacio De Los Deportes
- 20/11/26 - Guadalajara - Arena Vfg
- 21/11/26 - Guadalajara - Arena Vfg
- 02/12/26 - Monterrey - Arena Monterrey
- 03/12/26 - Monterrey - Arena Monterrey
- 26/02/27 - Los Ángeles, Ca - Por Confirmar
- 28/02/27 - El Paso, Tx - Por Confirmar
- 05/03/27 - Chicago, Il - Por Confirmar
- 07/03/27 - Boston, Ma - Por Confirmar
- 12/03/27 - Grand Prairie, Tx - Por Confirmar
- 13/03/27 - Sugar Land, Tx - Por Confirmar
- 14/03/27 - Hidalgo, Tx - Por Confirmar
- 18/03/27 - Orlando, Fl - Por Confirmar
- 20/03/27 - Miami, Fl - Por Confirmar
- 26/03/27 - Toronto, On - Por Confirmar
- 27/03/27 - Montreal, Qc - Por Confirmar
- 01/04/27 - Brooklyn, Ny - Por Confirmar
- 03/04/27 - Fairfax, Va - Por Confirmar
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co