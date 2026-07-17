Karol G reveló más detalles de su separación de Feid: "Tenía que pasar"

Meses atrás la noticia de que la relación amorosa de Karol G y Feid había terminado sorprendió a sus seguidores y al mundo artístico, luego de ser considerados una de las parejas más estables de la industria. En algunas entrevistas en medio de la promoción de su próximo gira de conciertos, 'Viajando Por El Mundo World Tour', la cantante paisa ha decidido romper el silencio y dar algunos detalles sobre lo que causó el fin del romance.

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Recientemente, la Bichota sorprendió siendo la portada de la más reciente edición de la revista ELLE, en la que se sinceró sobre su próxima etapa musical y las emociones implicadas en este viaje de sonidos. Entre eso, la artista colombiana habló con claridad sobre lo que causó que su relación con Feid terminara y descartó que fueran temas negativos.



¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Carolina Giraldo decidió aclarar rumores que han surgido en las redes sociales sobre el final de su relación con su colega, pues en algunas publicaciones se ha dado a entender que los artistas no quedaron en buenos términos y que, posiblemente, terminaron por alguna tercera persona. Sin embargo, la paisa descartó todas estas publicaciones y reveló que, al contrario, ambos decidieron acabar con el romance debido a que ya no sentían compatibilidad. "No se debió a una serie de eventos catastróficos, sino simplemente a una incompatibilidad", aseguró.

Según la intérprete de 'Si antes te hubiera conocido', tras terminar la relación decidieron no hacer pública su decisión inmediatamente y evitar hasta el momento que fuera posible que esto fuera un tema mediático. Ella, por su parte, encontró refugio en un viaje de varios meses, desconectada de las redes sociales en Hawaii, donde además se realizó un cambio de look extremo. La paisa detalló que en medio de la experiencia, reflexionó y trabajó en su amor propio para construir a la Karol G que ahora está impactando al mundo con su álbum 'Tropicoqueta'.



La artista indicó que una de las reflexiones que le dejó ese viaje es que una Bichota no siempre tiene que mostrarse fuerte ante todas las situaciones de la vida. "Antes, intentaba ser una versión superpoderosa de mí misma todo el tiempo. Era como si me pusiera una coraza, una armadura: ‘Puedo con todo, nada me afecta, nada me llega’. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder. La gente dice: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué lo amé?’. No… no quiero que mis fans sientan que siempre tienen que ser unas bichotas. También quiero enseñarles a vivir la tristeza".



De la misma forma, Karol G resaltó que también entendió que incluso las cosas dolorosas que se atraviesan en la vida tienen un propósito. "Cuando pasa el tiempo y ves las cosas con más claridad, dices: ‘Tenía que pasar para aprender esto, para entender esto, para valorarlo más’", destacó.

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De hecho, la paisa destacó que luego de todo esto y de otras experiencias personales difíciles nació la canción 'Después de ti', en la que colabora con Greg Gonzalez. "[La canción] surgió de un amor perdido, sin que yo siquiera supiera que se había perdido; después de eso seguí buscando ese amor. Luego falleció un primo pequeño y, cuando hablé con su madre, dijo frases exactas de mi canción. Siento que puede ser para alguien que se fue al cielo o para personas que ya no están juntas. Greg también se sintió identificado por una pérdida personal que había vivido. Conectamos de inmediato".

Anteriormente, en entrevista con la revista Playboy, Karol G también contó algunos detalles sobre su vida amorosa. "El año pasado la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", aseguró la cantante y agregó que "estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co