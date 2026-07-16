Todo sobre el estreno de Yo Me Llamo: fecha, nuevo jurado y presentadores

El concurso de imitación musical más querido y exitoso del país, Yo Me Llamo, regresa a las pantallas de Caracol Televisión con una undécima temporada que promete ser, en palabras de sus productores, "el doble" de impactante que las anteriores. Amparo Grisales y César Escola, la dupla infaltable para la búsqueda de los mejores imitadores del país, se embarcarán nuevamente en esta misión y con nueva compañía.



¿Cuándo se estrena Yo Me Llamo?

El gran estreno de Yo Me Llamo está programado para este martes 21 de julio a las 8:00 p. m.. El programa ocupará el horario estelar del prime time colombiano, trayendo de vuelta la mística de un formato que, tras 15 años de historia desde su inicio en 2011, se ha consolidado como un referente mundial en la búsqueda de talentos.



¿Quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo?

Una de las noticias que más ha generado conversación en redes sociales es la incorporación de un nuevo integrante a la mesa de jurados. Se trata del reconocido cantante vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz. Conocido bajo el pseudónimo de 'El Cantor', Elder llega para aportar su frescura y vasto conocimiento del folclor colombiano en la silla que anteriormente ocupó el salsero Rey Ruiz.

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Elder Dayán no es solo un nombre de peso por su herencia familiar; cuenta con una sólida trayectoria que incluye éxitos como 'Amantes' y 'La persona de mi vida'. Acompañará a los expertos Amparo Grisales, la "Diva de Colombia", al maestro César Escola y, en esta ocasión también al siempre polémico Aurelio Cheveroni.



Las grandes novedades de esta temporada

La llegada de Hebert Vargas no es la única novedad para esta temporada, hay innovaciones de peso en la estructura y dinámica del concurso de dobles. Por ejemplo, por primera vez el talento infantil y adulto harán parte de la misma temporada con la participación de niños entre los 5 y 13 años que competirán por ser el doble exacto de sus ídolos, contando con el apadrinamiento de los participantes adultos en la Escuela de Yo Me Llamo.

El premio también se renueva, siendo el incentivo económico más alto de las temporadas. El ganador de la categoría de adultos se llevará 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de Yo Me Llamo Mini obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios. Caracol Televisión también busca convertir esta temporada en una experiencia multiplataforma a través de su plataforma de streaming, Ditu, en la que los usuarios podrán disfrutar de contenido exclusivo y gratuito en programas originales llamados Reacción al doble y Detrás del doble, presentados por Juliana Arango, Leonardo Cuervo y Juan Alfonso Peláez.



La Escuela de Yo Me Llamo también será un espacio por el que los imitadores deberán pelear su cupo, donde recibirán formación en perfección vocal, física y escénica. Búfalo, cuyo nombre real es Emanuel Mendoza, también estará de regreso para escoltar y retirar del escenario a aquellos participantes que sean eliminados de la competencia. De la misma forma, la presentación volverá a estar en manos de la dupla conformada por Melina Ramírez y Laura Acuña.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co