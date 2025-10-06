En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió Kimberly Hébert, actriz de Grey's Anatomy y The Big Bang Theory

Murió Kimberly Hébert, actriz de Grey's Anatomy y The Big Bang Theory

El exesposo de la actriz de 52 años fue el encargado de dar a conocer la triste noticia.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Kimberly Hébert
La actriz Kimberly Hébert murió a los 52 años -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad