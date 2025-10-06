Murió Kimberly Hébert, actriz de Grey's Anatomy y The Big Bang Theory

El mundo de la televisión estadounidense lamenta una nueva muerte de una querida personalidad. Se trata de Kimberly Rochelle Hébert Gregory, una reconocida actriz que falleció recientemente y que es reconocida por su paso por importantes series que tuvieron gran impacto internacional.

Kimberly Hébert, especialmente reconocida por su paso por series como 'The Big Bang Theory' o 'Grey's Anatomy', falleció a los 52 años, según dio a conocer su exesposo en una emotiva publicación en redes sociales.



¿De qué murió la actriz?

Chester Gregory, exesposo de Kimberly Hébert, comunicó a través de su cuenta de Instagram sobre el deceso de la famosa actriz con una publicación en la que reunió varias fotos de la mujer para recordarla. "Kimberly Hébert Gregory. Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia", escribió el hombre.

La causa de muerte de Hébert no ha sido revelada, pero su exesposo recalcó que siempre la recordará como una mujer valiente que enfrentaba los mayores desafíos de la vida con entereza. "Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que debía".



Gregory concluyó el mensaje diciendo que "mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará".

Además de su exesposo, por la muerte de Kimberly Hébert también se pronunciaron colegas de la actriz, bastante afectados por su fallecimiento. Entre ellos, Walton Goggins, con quien la actriz compartió en la serie 'Vice Principals', quien publicó en sus redes sociales: "Ayer perdimos a una de las mejores... una de las mejores con las que he trabajado. Kimberly Hébert Gregory. Tuve el honor... la suerte de conocer y pasar meses trabajando con esta reina en 'Vice Principals'. Me hacía reír como ninguna otra. Una profesional. Una soprano que nunca fallaba una nota. Te extrañaremos, amiga. Tanto como tú sabes".



¿Quién era Kimberly Hébert?

Kimberly Hébert Gregory, nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas, comenzó su carrera en el teatro antes de lograr reconocimiento en la televisión. Hébert Gregory dedicó décadas a perfeccionar sus habilidades en el escenario, y se formó académicamente con un BA en psicología de Mount Holyoke College en 1994, además de obtener un máster en trabajo social de la Escuela de Administración de Servicio Social de la Universidad de Chicago en 2002.



El papel que marcó su gran salto a la fama fue en la serie de comedia de HBO, 'Vice Principals', donde interpretó al personaje de la Dra. Belinda Brown de 2016 a 2017. En septiembre de 2016, la publicación especializada 'TheWrap' la destacó como la "estrella revelación" del programa.

Su trayectoria incluye una amplia filmografía con roles recurrentes y de invitada en series muy populares, tales como 'Brooklyn Nine-Nine' (como Veronica Hopkins), 'Better Call Saul' (como Kyra Hay), Grey's Anatomy', 'The Big Bang Theory', 'Gossip Girl', 'The Chi', 'Shameless' y 'Two and a Half Men'. También prestó su voz al personaje de Nicole Williams en la serie animada 'Craig of the Creek' y su spin-off 'Jessica's Big Little World'.

