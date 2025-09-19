En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Actor de 'Grey's Anatomy' y 'Los Ángeles de Charlie' murió en EE. UU.: detalles de trágico accidente

Actor de 'Grey's Anatomy' y 'Los Ángeles de Charlie' murió en EE. UU.: detalles de trágico accidente

La muerte del reconocido actor y fotógrafo fue confirmada por su publicista en medios estadounidenses. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Fue declarado muerto en el lugar, mientras que el otro conductor fue trasladado al hospital.
Fue declarado muerto en el lugar, mientras que el otro conductor fue trasladado al hospital.
AFP / ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad