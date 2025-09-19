Actor de 'Grey's Anatomy' y 'Los Ángeles de Charlie' murió en EE. UU.: detalles de trágico accidente

El actor y fotógrafo Brad Everett Young, reconocido por sus apariciones en producciones como Grey's Anatomy, Boy Meets World y Los Ángeles de Charlie, falleció en Estados Unidos tras sufrir un accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por su representante, Paul Christensen, quien informó que el artista de 46 años murió debido a las heridas sufridas en la colisión.

Young se encontraba conduciendo en Los Ángeles la noche de este domingo 14 de septiembre, luego de haber ido al cine, cuando su vehículo fue impactado por otro automóvil que circulaba en sentido contrario.



Detalles de su fallecimiento: ¿cómo fue el accidente?

La información disponible confirma que el choque ocurrió en la autopista 134, una vía de alto flujo vehicular en California. Según The Hollywood Reporter, Young conducía sin acompañantes cuando, de manera repentina, otro automóvil que venía en dirección contraria golpeó de frente su vehículo. La colisión fue tan fuerte que el actor no alcanzó a ser rescatado con vida.

El publicista Paul Christensen explicó al diario antes citado que el intérprete perdió la vida en el lugar, mientras que el otro conductor sobrevivió y fue trasladado de urgencia a un hospital. La muerte del actor generó conmoción en el círculo artístico de Los Ángeles, ya que, además de haber trabajado en la pantalla, era un fotógrafo muy solicitado en alfombras rojas y eventos de la industria del entretenimiento trabajando con medios como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People y Variety



Brad Everett Young nació el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia. Era el hijo del medio de tres hermanos y, tras culminar sus estudios en la escuela secundaria Chatham y en la Universidad de Averett, se dedicó a la escritura, la fotografía y el diseño gráfico en medios estudiantiles. En un inicio llegó a Los Ángeles con el propósito de formarse en medicina, pero con el paso del tiempo decidió enfocar su vida en la actuación y las artes.

Brad Everett Young AFP

En una entrevista de 2015 para el diario Star Tribune recordó esos primeros pasos en Hollywood: "En el primer mes aquí, hice mi primera audición para una serie de televisión, la conseguí, me uní al Sindicato de Actores de Cine, y el resto es historia". En esa misma conversación agregó: "Me enamoré por completo de todo lo relacionado con este negocio y del camino y la fuerza que se necesitan para lograr lo que uno desea".

Su trayectoria en televisión incluyó apariciones en Grey’s Anatomy, Boy Meets World, Felicity y Numb3rs. En el cine tuvo participaciones en Love & Basketball (2000), Charlie’s Angels (2000), Jurassic Park III (2001), I Love You, Man (2009), The Artist (2011) y Dr. Jekyll y Mr. Hyde (2017).

Además de actuar, Young desarrolló una carrera reconocida como fotógrafo de celebridades. Su portafolio incluía retratos a figuras como David Harbour, Seth Green, Sarah Michelle Gellar, Emma Caulfield Ford, Kevin Daniels y Harvey Guillén. En su red social de Instagram, donde acumulaba más de 2,2 millones de seguidores, compartía las fotos de artistas y sesiones exclusivas en estrenos de cine y televisión.

Paralelamente, el fotógrafo creó la iniciativa Dream Loud Official, una campaña enfocada en recuperar y mantener los programas de música y arte en escuelas de distintos estados del país. La propuesta buscaba recordar a las comunidades que "la creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación", en palabras del propio Young, citadas por The Hollywood Report.

La labor de Dream Loud Official consistía en inspirar a jóvenes, maestros y artistas a mantener viva la enseñanza artística como un elemento clave en la formación de los estudiantes. Su publicista, Christensen, resaltó en un comunicado publicado en sus redes en las últimas horas: "La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

La noticia de su muerte generó múltiples mensajes de despedida de parte de actores y compañeros de trabajo. Parry Shen, quien comparte créditos en General Hospital, publicó en su cuenta de X: "Brad Everett Young @BradEYoung fue una de las personas más amables y generosas que he conocido. Pero el rasgo que realmente lo hizo destacar en este negocio, a menudo lleno de cinismo, fue su indomable positividad. Una gran pérdida. Descansa en paz, amigo".

Chris L. McKenna, también integrante de General Hospital, expresó su sorpresa: "Estoy en shock. Acabamos de grabar hace un par de semanas y nos escribimos este fin de semana. Brad era un chico talentoso, divertido, cálido y cariñoso. Donó su tiempo y su talento, recaudó fondos para escuelas de bajos recursos, y el mundo hoy es más oscuro sin su luz. Descansa en paz, amigo".

